Der vielseitige US- und australische Schauspieler Julian McMahon ist im Alter von 56 Jahren an Krebs gestorben. Zuletzt war er neben Nicolas Cage in «The Surfer» zu sehen.

1/2 Spielte auch in seinem letzten Film «The Surfer» einen Bösewicht: Julian McMahon ist diese Woche im Alter von 56 Jahren verstorben. Foto: Keystone

Darum gehts Schauspieler Julian McMahon im Alter von 56 Jahren an Krebs verstorben

McMahon spielte in «Charmed», «Nip/Tuck» und «FBI: Most Wanted»

Daniel Kestenholz

Eben noch war er an der Seite von Nicolas Cage (61) in einer Hauptrolle im Film «The Surfer» zu sehen. Bereits am Mittwoch ist der australisch-amerikanische Schauspieler Julian McMahon 56-jährig an Krebs verstorben, wie seine Frau Kelly McMahon am Freitag dem Hollywood-Portal Deadline mitteilte.

McMahon hatte als Anwalt in «Charmed» verzaubert, als Schönheitschirurg in «Nip/Tuck» geschnippelt und in «FBI: Most Wanted» Verbrecher gejagt. In «The Fantastic Four» glänzte er als Schurke.

Letzter Film

«Julian liebte das Leben», so die Witwe in einer Erklärung. «Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein grösster Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten.»

McMahons letzter Film «The Surfer» war im Mai veröffentlicht worden. In seinem letzten Instagram-Post schrieb er dazu: «Es ist ein Psychothriller, sehr einzigartig und sehr unterhaltsam. Ich hoffe, dass er euch genauso viel Spass macht wie uns bei der Herstellung des Films. Prost.»

