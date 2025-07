1/5 Sie war TV-Auswanderin der ersten Stunde: Anke «Hasi» Leithäuser. Jetzt ist der «Goodbye Deutschland»-Star gestorben. Foto: Instagram / @hasis_imbissparadies_official

Darum gehts «Goodbye Deutschland»-Star Anke «Hasi» Leithäuser ist gestorben

Die TV-Auswanderin wurde nur 58 Jahre alt

Hasi ist damals mit ihrem Mann nach Italien ausgewandert

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Sie war eine der beliebtesten TV-Auswanderinnen, nun hat Anke «Hasi» Leithäuser (†58) für immer die Augen geschlossen. Die traurige Nachricht teilt der Sender «Vox» am Dienstag mit. In der Mitteilung auf Instagram heisst es: «Anke Leithäuser, bei euch bekannt als ‹Hasi›, ist heute Nacht nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben.»

2008 hatte der Sender Leithäuser, damals noch mit ihrem Ehemann Dirk «Didi», zuletzt mit ihrer Mutter Gisela, bei ihrem Auswanderer-Abenteuer am Gardasee in Italien begleitet. «Sie hat uns mitgenommen, mit allen Höhen und Tiefen, und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden», heisst es weiter.

Auswanderin Hasi blieb sich stets treu und wurde für ihre authentische Art vom TV-Publikum gefeiert. Dementsprechend gross ist die Trauer über ihren Tod. In den Kommentaren trauern die Fans, drücken ihr Mitgefühl aus. So schreibt eine Nutzerin: «Ich fand sie klasse, so authentisch, immer geradeaus. Sie hat es nie einfach gehabt, aber auch nie aufgegeben. Ruhe in Frieden, liebe Anke.» Eine andere Person kommentiert: …Ich bin sprachlos... Ich habe gestern noch von ihr gesprochen.»

Hasi und Didi eröffneten «Imbissparadies» in Italien

Hasi und ihr Ex-Mann Didi sind vor siebzehn Jahren nach Italien ausgewandert, um dort ein neues Leben anzufangen. Die beiden hatten den Traum, am Gardasee einen Imbiss zu eröffnen. Der ging in Erfüllung: Im «Imbissparadies» boten sie Einheimischen und Touristen aus aller Welt die deutsche Currywurst an.

Allerdings hat sich ihr gemeinsamer Traum nach neun Jahren ausgeträumt, als sich Didi in eine andere Frau verliebte. Nach 30 Jahren Ehe zerbrach 2017 ihr Liebesglück, es kam zur Scheidung.

An welcher Krankheit Hasi Leithäuser litt, ist nicht bekannt.