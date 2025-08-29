Dicke Überraschung für die Besucher der Bar Stereo an der Zürcher Brauerstrasse: Bevor US-Megastar Post Malone heute Freitag Stop am Zürich Openair macht, schaute er für mindestens ein Kaltgetränk im Langstrassenquartier vorbei.

1/5 Post Malone ist in Zürich! Gestern Donnerstag machte er einen Stop in der Stereo Bar. Rechts: Betreiber Jérôme. Foto: Privat

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Heute Freitag vor Zehntausenden, gestern ganz privat: Die Gäste des Zürcher Stereo, einer Bar mit Live-DJ-Sets, waren total perplex, als plötzlich US-Überflieger Post Malone (30) vorbeischaute. Das Lokal postete eine entsprechende Story auf ihrem Kanal.

Post Malone, der bürgerlich Austin Richard Post heisst, trägt auf dem kurzen Videoausschnitt sein typisches Cowboy-Outfit – Westernstiefel und Hut inklusive. Barbetreiber Jérôme spricht am Freitag mit Blick über die Begegnung: «Plötzlich sind einige Limousinen vor der Bar vorgefahren. Dann stieg Post Malone aus, wir wussten vorher von nichts.»

Er trank Bier

Der Rapper und Rockstar habe keine Starallüren gehabt: «Post Malone hat sich sofort unter die Leute gemischt und mit den Menschen gesprochen», erinnert sich Jérôme. Und weiter: «Er hatte sichtlich Spass!» Auch für einen kurzen Schwatz habe es noch gereicht. Der Musiker habe ihm vorgeschwärmt, «wie sehr er Zürich liebt». Getrunken hat Post Malone übrigens Bier.