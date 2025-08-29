DE
Post Malone zeigt sich in Zürich
0:08
Post Malone zeigt sich in Zürich

Überraschung an der Langstrasse
Hier macht Rapper Post Malone Party in einer Zürcher Bar

Dicke Überraschung für die Besucher der Bar Stereo an der Zürcher Brauerstrasse: Bevor US-Megastar Post Malone heute Freitag Stop am Zürich Openair macht, schaute er für mindestens ein Kaltgetränk im Langstrassenquartier vorbei.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Post Malone ist in Zürich! Gestern Donnerstag machte er einen Stop in der Stereo Bar. Rechts: Betreiber Jérôme.
Laszlo Schneider

Heute Freitag vor Zehntausenden, gestern ganz privat: Die Gäste des Zürcher Stereo, einer Bar mit Live-DJ-Sets, waren total perplex, als plötzlich US-Überflieger Post Malone (30) vorbeischaute. Das Lokal postete eine entsprechende Story auf ihrem Kanal.

Post Malone, der bürgerlich Austin Richard Post heisst, trägt auf dem kurzen Videoausschnitt sein typisches Cowboy-Outfit – Westernstiefel und Hut inklusive. Barbetreiber Jérôme spricht am Freitag mit Blick über die Begegnung: «Plötzlich sind einige Limousinen vor der Bar vorgefahren. Dann stieg Post Malone aus, wir wussten vorher von nichts.»

Er trank Bier

Der Rapper und Rockstar habe keine Starallüren gehabt: «Post Malone hat sich sofort unter die Leute gemischt und mit den Menschen gesprochen», erinnert sich Jérôme. Und weiter: «Er hatte sichtlich Spass!» Auch für einen kurzen Schwatz habe es noch gereicht. Der Musiker habe ihm vorgeschwärmt, «wie sehr er Zürich liebt». Getrunken hat Post Malone übrigens Bier.

