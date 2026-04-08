Was macht Sean Paul zurück in der Hitparade?

Sean Paul ist mit «Give It Up to Me» wieder auf Platz 19 der Schweizer Hitparade. Schuld daran ist Tiktok.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktok bringt alte Hits wie Sean Pauls Song zurück in Charts

«Give It Up to Me» landet 2026 auf Platz 19 in der Schweiz

Zara Larssons «Lush Life» wurde in Deutschland 2026 Nummer 1 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Die Macht von Tiktok zeigt sich immer wieder daran, wie schnell ältere Songs durch virale Trends ein zweites Leben bekommen – und dadurch in die Charts zurückkehren.

Ein aktuelles Beispiel ist «Give It Up to Me» von Sean Paul (53) und Keyshia Cole (44). Der Song wurde bereits 2006 veröffentlicht und erlebt jetzt ein beeindruckendes Comeback. Auslöser dafür ist vor allem Tiktok, wo der Track in zahlreichen Videos, Tänzen und Trends verwendet wird.

Comeback nach 20 Jahren

Rund 20 Jahre nach seinem Erscheinen ist der Hit wieder in den Charts vertreten. In der Schweiz erreichte er Platz 19, und auch international ist der Song beliebt: Er hielt sich über acht Wochen in den offiziellen UK Singles Charts Top 100. Auf Youtube hat das Lied inzwischen über 442 Millionen Streams, auf Spotify sind es mehr als 350 Millionen.

In Clubs, in denen Afrobeats gespielt wird, gehört der Track mittlerweile fast zum Standardprogramm.

«Lush Life»-Phänomen

Ein weiteres Beispiel für dieses Phänomen ist «Lush Life» von Zara Larsson (28). Die schwedische Sängerin veröffentlichte den Song 2015, wo er bereits ein grosser Erfolg war: Er erreichte Platz 3 der Schweizer Single-Charts und hielt sich dort ganze 67 Wochen. Jahre später wurde «Lush Life» erneut zum Trend – ausgelöst durch die 16-jährige Julia Coster, die einen Tanz dazu entwickelte.

Durch die vielen Tiktok-Videos verbreitete sich der Trend rasant. Das führte dazu, dass der Song wieder vermehrt gestreamt wurde – und schliesslich erneut die Charts stürmte. Seit diesem viralen Moment schaffte es «Lush Life» im März 2026 bis auf Platz 1 der deutschen Single-Charts und stieg auch in vielen anderen Ländern wieder stark nach oben.

Zara Larsson Invites 10-Year-Old Girl On Stage to Sing “Lush Life”! ❤️ | Denver 2026🇺🇸 #dance #viral

Auf Tiktok gibt es inzwischen unzählige Videos zu dem Song. Sogar Larsson selbst greift den Trend auf: Bei ihren Konzerten holt sie Fans auf die Bühne, um gemeinsam den viralen Tanz aufzuführen.

Auch der Song «Unwritten», der 2004 von Natasha Bedingfield (44) veröffentlicht wurde, schlug durch die sozialen Medien immer wieder grosse Wellen und war insgesamt 75 Wochen in den Schweizer Charts vertreten.

Sean Paul wird am 15.7.2026 am Gurtenfestival auftreten, Tickets gibts bei Ticketcorner.