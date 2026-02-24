Zara Larsson tobt öffentlich gegen Wikipedia: Die schwedische Sängerin will ihr Profilfoto auf der Plattform austauschen. Auf Tiktok macht sie ihrem Ärger Luft.

Das aktuelle Foto stammt vom «Isle of Wight Festival 2024»

Das aktuelle Foto stammt vom «Isle of Wight Festival 2024»

Auf der englischen Wikipedia-Seite wurde ihr Wunschbild aktualisiert

Zara Larsson (28) hat genug. Seit Jahren müsse sich die schwedische Popikone ein Foto auf Wikipedia von sich ansehen, das ihr überhaupt nicht gefällt. Jetzt setzt Larsson zur Offensive und liefert sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit der Online-Enzyklopädie.

Alles begann mit einem Festival-Foto von Larsson beim «Isle of Wight Festival 2024», das immer wieder als Hauptbild auf ihrer Wikipedia-Seite erschien. Für die Sängerin ein Ärgernis. In einem TikTok-Video platzt ihr der Kragen: «Wer auch immer dieses ver***te Wikipedia-Foto auf dieses Bild ändert … hört auf!»

«Ich werde niemals aufhören»

Larsson stellt klar, dass sie nicht nachgeben werde: «Ich werde niemals aufhören, es gegen ein schönes auszutauschen.» Ihr Favorit? Ein Backstage-Bild von ihrer «Midnight Sun»-Tour, das ihrer Meinung nach professioneller und passender sei. Wikipedia sieht das anders. Die Plattform, die auf freiwillige Autoren setzt, antwortet auf ihr Tiktok-Video, sagt, dass Bilder nur dann verwendet werden können, wenn sie frei lizenziert sind. Problematisch sei oft, dass besser geeignete Bilder nicht die nötigen Lizenzbedingungen erfüllen.

Die Aufregung der Sängerin scheint sich gelohnt zu haben. Auf der englischen Version von Wikipedia ist mittlerweile ihr Wunschfoto als Profilbild zu sehen. Die deutsche Seite hingegen zeigt immer doch das aus ihrer Sicht unangebrachte Foto. Gut möglich, dass es auch dort demnächst gewechselt wird.