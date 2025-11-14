Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales verlässt im Podcast «Jung&Naiv» nach der ersten Frage den Raum. Grund ist eine Frage zur Gründungsrolle von Wikipedia, die Wales als «dümmste Frage der Welt» bezeichnet.

1/4 Jimmy Wales steht auf und verlässt bei einer Podcastaufnahme den Raum. Foto: Screenshot/Jung&Naiv

Darum gehts Wikipedia-Mitgründer Jimmy Wales verlässt wütend Podcast-Interview nach strittiger Frage

Wales bezeichnet Frage nach Co-Gründerschaft als dümmste Frage der Welt

Disput zwischen Wales und Larry Sanger über Wikipedia-Gründung seit 2002

Fynn Müller People-Redaktor

Wirbel um Jimmy Wales (59): Der Wikipedia-Mitgründer ist am Freitagabend zu Gast im Podcast «Jung&Naiv». Die Folge wird live auf Youtube gestreamt. Nach nicht einmal einer Minute kommt es zu einer hitzigen Szene.

Wales stellt sich als «Gründer von Wikipedia» vor. Den Interviewer Tilo Jung (40) wundert diese Bezeichnung. Er fragt, ob Wales der Gründer oder Co-Gründer sei. Wales reagiert gereizt: «Das ist mir egal. Das ist die dümmste Frage der Welt».

Er verlässt hässig das Studio

Trotz mehrfacher Nachfragen von Jung bleibt Wales bei seiner Position und bezeichnet die Frage als Meinungsmache, nicht als Fakt. Dann steht Wales auf und verlässt das Studio mit den Worten: «Wissen Sie was, ich bin fertig, stellen Sie mir keine dummen Fragen». Jung verteidigt seine Vorgehensweise unter dem Video auf Youtube, bezeichnet die Frage als journalistisch korrekt.

Seit Jahren herrscht ein Disput zwischen Wales und Larry Sanger (57) über die Gründungsgeschichte von Wikipedia. Beide werden in frühen Pressemitteilungen als Co-Gründer genannt. Nach einem Zerwürfnis 2002 verliess Sanger das Projekt.