Seit drei Jahren hat die deutsche Sängerin Annett Louisan keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Sie spricht offen über ihr neues Leben und kritisiert eine Jugend, die Alkohol verherrlicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Annett Louisan (49) verzichtet seit 2023 komplett auf Alkohol

Sie nennt es das «stärkste Gefühl von Freiheit» ihres Lebens

Louisan ist seit 20 Jahren eine prägende Stimme der deutschen Musikszene

Fynn Müller People-Redaktor

Annett Louisan (49) rührt keinen Alkohol mehr an. Schon seit drei Jahren. Auf Instagram teilt sie einen langen Beitrag und erzählt ihren Fans, was sie dazu bewogen hat. «Ich habe Alkohol nie wegen des ‹guten› Geschmacks getrunken, sondern wegen der Wirkung», gesteht sie. «Ich glaube ja persönlich, dass die Freude auf dieses kleine Hochgefühl uns vorgaukelt, ihn lecker zu finden.»

Der Verzicht sei ihr erstaunlicherweise relativ leichtgefallen. Trotz einer Gesellschaft, die sie selbst als «alkoholverherrlichend» bezeichnet. Mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol geht Louisan hart ins Gericht. «In meiner Jugend war es so cool, zu trinken, als kleine Frau viel zu trinken erst recht», schreibt sie.

Louisan führt aus: «Nach einem Schluck war ich eigentlich schon immer angeknipst. Ein bisschen entspannter, enthemmter, euphorischer, aber es ist nun mal ein unechter Zustand, der mehr mit einem macht, als meine Generation X an Aufklärung bekommen hat.»

«Gefühl von Freiheit»

Heute lebe die deutsche Sängerin intensiver. «Alles passiert mir heute tatsächlich – ungefiltert, ohne künstliches Zutun.» Auch wenn es nicht immer einfach sei, sagt sie überzeugt: «Das ist das stärkste Gefühl von Freiheit, das ich jemals erlebt habe.»

Bekannt wurde Annett Louisan 2004 mit ihrem Hit «Das Spiel», der sie über Nacht zum Star machte. Mit ihrer Mischung aus Chanson, Pop und pointierten Texten gehört sie seit über 20 Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschen Musikszene.

Diese Prominenten verzichten auf Alkohol

Die Deutsche ist mit ihrem Alkoholverzicht nicht allein. 2023 schwor das Schweizer Model Tamy Glauser (41) dem Alkohol ab. «Es ging mir noch nie besser in meinem Leben», sagte sie damals zu Blick. Gleiches gilt für Model Bella Hadid (29) und Schauspieler Tom Holland (30).

Es gibt aber auch das Gegenbeispiel. So hat der deutsche Musiker Nino de Angelo (62) zugegeben, mit Alkohol kreativer zu sein. Es helfe ihm, sich seinen Emotionen zu stellen. Deshalb greift er nach Hypnose und Abstinenz wieder zur Flasche.