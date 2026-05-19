Nach Hypnose und Abstinenz greift Nino de Angelo wieder zur Flasche. Der Sänger, bekannt für «Jenseits von Eden», erklärt, dass ihm Alkohol in kreativen Phasen helfe, sich seinen Emotionen zu stellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nino de Angelo (62) trinkt nach Abstinenz wieder gelegentlich Alkohol

Sänger kämpft seit Jahrzehnten mit Alkoholproblemen

«Nüchtern betrachtet war ich besoffen besser», sagt Nino de Angelo zu Rückfall

Saskia Schär Redaktorin People

Sänger Nino de Angelo (62) hat in den vergangenen Jahren mehr Schlagzeilen mit Alkohol, Insolvenz, Fahrerlaubnisentzug, gesundheitlichen Problemen, gescheiterten Ehen und Frauen anstatt mit seiner Musik gemacht. Eigentlich hat er promillehaltigen Getränken nach mehreren gescheiterten Versuchen mithilfe von Hypnose abgeschworen, macht nun gegenüber Ippen Media jedoch folgende Aussage: «Ich habe allerdings wieder angefangen, ab und zu etwas zu trinken.» Übertreiben wolle er es aber nicht. «Nüchtern betrachtet war ich besoffen besser», meint er augenzwinkernd zu seinem wiederaufgenommenen Konsum.

Der «Jenseits von Eden»-Interpret kämpft seit Jahrzehnten mit Alkoholproblemen, zeitweise kamen auch Drogen dazu. Dennoch meinte er 2023 in einem Interview mit der «Münchner Abendzeitung»: «Ich war nie Alkoholiker. Jedenfalls empfinde ich das so. Auch wenn viele das anders sehen.»

Im selben Interview lieferte der unter der Lungenkrankheit COPD leidende Sänger auch eine Begründung für seinen Alkoholkonsum. «Ich trinke gerne in kreativen Phasen.» Um in sein tiefstes Inneres abzutauchen und sich den Emotionen zu stellen, brauche es dann manchmal auch «eine halbe Flasche Whisky». Nach solch intensiven, kreativen Phasen sei er dann aber froh, «wenn ich meine Ruhe habe, nichts mehr trinke und wieder ein bisschen Sport mache.»

So kämpfen andere Promis

De Angelo ist nicht der einzige Promi, der nach einer gewissen Abstinenzzeit wieder zur Flasche greift. Berichten zufolge soll Brad Pitt (62) nach der Scheidung von Angelina Jolie zeitweise auf Alkohol verzichtet haben, heute jedoch gelegentlich wieder etwas trinken. Schauspielerin Anne Hathaway (43) wird voraussichtlich erst in zehn Jahren wieder Alkohol konsumieren. Nach einem verkaterten Morgen entschied sie 2018, auf Alkohol zu verzichten, bis ihr Sohn 18 Jahre alt ist.

Daneben gibt es unzählige Stars, die mittlerweile trockene Alkoholiker sind. Darunter Sänger Elton John (79), «Harry Potter»-Darsteller Daniel Radcliffe (36) und «Iron Man»-Schauspieler Robert Downey Jr. (61).