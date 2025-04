1/5 Im Rahmen von Nino de Angelos Tourauftakt kam es zu einem tödlichen Unfall. Foto: IMAGO/BOBO

Darum gehts Nino de Angelo sagt Konzert in Leipzig wegen tödlichem Unfall ab

Arbeiter stürzte bei Bühnenaufbau aus grosser Höhe in die Tiefe

Schlagerstar Nino de Angelo (61) muss sein für Donnerstagabend geplantes Konzert in Leipzig kurzfristig absagen. Der Grund ist tragisch: Bei den Vorbereitungen für die Show in der Quarterback Immobilien Arena kam ein Arbeiter ums Leben.

In einer Videobotschaft auf Instagram wandte sich der Sänger persönlich an seine Fans: «Ich muss euch leider eine traurige Mitteilung machen, heute Morgen gab es einen tödlichen, tragischen Unfall beim Aufbau der Produktion. Und aufgrund dessen werden wir das Konzert nicht spielen», erklärte de Angelo sichtlich betroffen. «Unser Beileid und unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.»

Polizei bestätigt den Unfall

Eine Polizeisprecherin bestätigte den Vorfall gegenüber MDR Sachsen. Die Einsatzkräfte wurden demnach gegen 9.20 Uhr alarmiert, nachdem eine Person beim Bühnenaufbau aus grosser Höhe in die Tiefe gestürzt war. Mit Rücksicht auf die Angehörigen machte die Sprecherin keine genaueren Angaben zur Schwere und Art der Verletzungen.

Auch eine Mitarbeiterin des Konzertveranstalters äusserte sich gegenüber dem Medium zu dem tragischen Ereignis: «Künstler, Band, Veranstalter und Betreiber der Quarterback Immobilien Arena Leipzig sehen sich nicht imstande – aufgrund des Unfalls – die Veranstaltung heute durchzuführen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.»

Neuer Termin steht bereits fest

Fans, die sich auf den Auftritt des «Jenseits von Eden»-Interpreten gefreut hatten, müssen sich nun gedulden. Als Nachholtermin wurde der 9. Dezember 2025 bekanntgegeben. Die bereits gekauften Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. Trotz der tragischen Umstände plant Nino de Angelo, seine für Freitag geplante Show in Hannover wie vorgesehen stattfinden zu lassen. «Show must go on», so der 61-Jährige.

Das Konzert in Leipzig sollte den Auftakt zur «Irgendwann im Leben»-Tournee des Sängers bilden. Die Konzertreihe führt ihn im April, Mai, November und Dezember durch insgesamt 32 deutsche Städte.