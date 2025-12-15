Robbie Williams kommt in die Schweiz

Darum gehts
- Robbie Williams gibt zwei Konzerte in der Schweiz im September 2026
- Neues Album 'Britpop' erscheint im Februar 2026, inspiriert von 90er-Jahre-Sound
- Vorverkauf für die Konzerte startet am 18. Dezember 2025 um 12 Uhr
Jetzt ist es offiziell: Robbie Williams (51) spielt im September 2026 zwei Konzerte in der Schweiz. Am Donnerstag, 10. September 2026, steht der britische Superstar im Hallenstadion Zürich auf der Bühne, zwei Tage später, am Samstag, 12. September, folgt die Show in der Vaudoise-Aréna in Lausanne.
Im Februar 2026 erscheint Robbie Williams’ neues Album «Britpop». Der Titel ist Programm: roh, energiegeladen und stark inspiriert vom Sound der 1990er-Jahre. Mit der ersten Single «Pretty Face» zitiert Williams bewusst die Britpop-Ära und spricht von einer Reise zurück ins Jahr 1995. Genau dieses Lebensgefühl will er auch live auf die Bühne bringen.
Spagat aus Hits und Nostalgie
Neben den neuen Songs dürfen sich die Fans auf eine Hitparade seiner grössten Erfolge freuen – von «Angels» bis «Let Me Entertain You». Es wird ein musikalischer Spagat zwischen Nostalgie und Neustart.
Dass Robbie Williams nichts von seiner Strahlkraft verloren hat, zeigen auch die letzten Jahre: Seine Netflix-Doku stürmte weltweit die Charts, der Film «Better Man» wurde gefeiert – und 2025 schrieb er mit Laura Pausini sogar die offizielle Fifa-Hymne.
Der Vorverkauf für die beiden Konzerte in der Schweiz startet am 18. Dezember 2025 um 12 Uhr bei Ticketcorner.
