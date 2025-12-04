Robbie William's Tochter (13) stiehlt Papa die Show

Darum gehts
- Robbie Williams' Tochter Teddy feiert ihr Debüt auf dem roten Teppich
- Teddy spielt in «Tinsel Town» neben bekannten Schauspielern wie Rebel Wilson
- Robbie Williams und Ayda Field haben insgesamt vier Kinder im Alter von 5 bis13
Auf der ganzen Welt gehen die Stars unterschiedlich damit um, wann – und ob – sie ihre Kinder der Öffentlichkeit zeigen. Die 13-jährige Tochter des britischen Popstars Robbie Williams (51), Teddy, hat jetzt ihr Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Bei der Premiere des Sky-Cinema-Films «Tinsel Town» trat sie erstmals gemeinsam mit ihren Eltern vor die Kameras. Teddy Williams zeigte sich dabei erstaunlich selbstsicher und posierte wie ein Profi für die Fotografen.
Auch ihr Outfit war Hollywood-würdig: Ein grünes Kleid, kombiniert mit einer schwarzen Kunstpelzjacke und schwarz-weissen Mary Janes. Ihre Eltern Robbie Williams und Ayda Field (46) waren sichtlich stolz.
In «Tinsel Town» spielt Teddy neben bekannten Schauspielern wie Rebel Wilson (45), Kiefer Sutherland (58) und Lucien Laviscount (33). Der Weihnachtsfilm handelt von einem Hollywood-Actionstar (Sutherland), der in einem englischen Dorf strandet und in einem Weihnachtsstück mitspielt. Teddy verkörpert die Tochter von Rebel Wilsons Figur, einer Tanzlehrerin namens Jill.
«Seit sie alt genug war, zu sprechen!»
Ein Insider gab gegenüber der «Sun» Einblicke zum Teppich-Debüt: «Teddy wurde dazu geboren, ein Star zu sein – schliesslich sind ihre Eltern beide absolute Ausnahmekünstler». Und weiter: «Robbie und Ayda waren jedoch sehr darauf bedacht, sie so lange wie möglich aus dem Rampenlicht herauszuhalten – indem sie ihr Gesicht in den sozialen Medien usw. unkenntlich machten.» Teddy Williams habe ihren Auftritt selbst vorangetrieben. «Sie wollte schon auf der Bühne stehen, seit sie alt genug war, zu sprechen!»
Robbie Williams und seine Frau Ayda Field haben neben Teddy noch drei weitere Kinder: die Söhne Charly (11) und Beau (5) sowie Tochter Coco (7). Mit Teddy Williams' Auftritt auf dem roten Teppich und ihrer ersten Filmrolle könnte sich nun eine neue Karriere für die Tochter des Popstars anbahnen.
