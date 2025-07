Tomorrowland stampft über Nacht neue Hauptbühne aus Boden

1/5 Mega-Aufbau in der Nacht: Die neue Mainstage am Tomorrowland steht. Foto: x

Fynn Müller People-Redaktor

Wer hätte das gedacht! Trotz Inferno am Mittwoch kann das Tomorrowland am Freitag losgehen. Die Organisatoren haben über Nacht eine neue Mainstage auf dem Gelände aufgebaut, nachdem die aufwändig konstruierte Hauptbühne am Mittwochabend abgebrannt ist. Ein offizielles Foto der neuen Bühne steht noch aus. Bisher gibt es nur Aufnahmen vom Aufbau in der Nacht.

Im Statement heisst es: «Unsere Teams arbeiten Tag und Nacht, mit Herz und Seele, um das Unmögliche möglich zu machen: Tomorrowland Belgien 2025 öffnet heute um 14 Uhr seine Tore.» Ein alternatives Set-up für die beliebte Mainstage sei geplant und soll um 16 Uhr öffnen. «Vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen. Alle Künstler werden wie geplant ab 14 Uhr auf allen anderen Bühnen auftreten.»

Wunschszenario ist aufgetreten

Bereits am Donnerstagabend hiess es, dass die Verantwortlichen mit Hochdruck daran arbeiten, das Unmögliche möglich zu machen. Laut den Organisatoren hätte es zwei Szenarien gegeben: Entweder, man wird mit der neuen Hauptbühne fertig und kann die Acts wie geplant darauf auftreten lassen, oder man schafft es nicht rechtzeitig und muss umplanen.

Jetzt ist klar: Option 1 ist eingetreten. Die Gäste von Tomorrowland können sich also trotzdem auf eine Hauptbühne freuen, auch wenn die aufwändigen Spielereien dieses Jahr wegfallen. An der abgebrannten Bühne arbeitete das Team fast ein ganzes Jahr. Nun haben sie es geschafft, über Nacht eine komplett neue Bühne aus dem Boden zu stampfen.