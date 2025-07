Die unfassbaren Dimensionen von Tomorrowland

Tomorrowland 2025 sollte ein magisches Eis-Universum namens «Orbyz» werden. Stattdessen ging es in Flammen auf. Die Dimension des EDM-Festivals sind beeindruckend: 600 Künstler, 15'000 Crew-Mitglieder und Tickets, die in Rekordzeit ausverkauft waren.

63 Fussballfelder gross, 600 Künstler, 955 Meter an Bars

1/7 Das Musik-Festival Tomorrowland ist eine Veranstaltung der Superlative. Hunderttausende Besucher, riesiges Gelände und unzählige Künstler. Foto: Tomorrowland Belgium

Darum gehts Tomorrowland-Hauptbühne brennt ab, zwei Tage vor Festivalbeginn

Jährliches EDM-Event in Belgien mit märchenhaftem Gelände und Top-Acts

400'000 Besucher erwartet, 16 Bühnen und 600 Künstler geplant

Über 40 Meter hoch und 160 Meter lang. Allein die Mainstage des Tomorrowland ist ein Objekt der Superlative. Doch ausgerechnet das Herzstück ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen – nur zwei Tage vor Beginn der legendären Musikveranstaltung, die sich auf elektronische Tanzmusik (EDM) spezialisiert hat.

Das jährliche Mega-Event in Belgien beeindruckt allerdings nicht nur mit seiner Hauptbühne. Seit der Gründung im 2005 wuchs das Tomorrowland von Jahr zu Jahr. Neben den Top-Künstlern ist das Gelände für seinen Märchenland-Stil berühmt. Normale Dimensionen sind dem Musikfestival inzwischen nicht mehr bekannt. Die krassesten Zahlen und Fakten.

Besucherzahlen und Festivalgelände

Das Festival ist auf zwei Wochenenden aufgeteilt und erwartet insgesamt 400'000 Besucher. Die Zahlen zur Grösse des Geländes selbst variieren. 2023 waren es aber 230'000 Quadratmeter – das sind 63 Fussballfelder! Um das ganze zu unterhalten, brauchte das Event über 15'000 Crew-Mitglieder. Im Hintergrund beschäftigt die Veranstaltung zudem 500 Festangestellte.

Bühnen und Line-up

Wie letztes Jahr sollten den Techno-Fans mit der nun abgebrannten Main Stage 16 Bühnen zur Verfügung stehen. 600 verschiedene Künstler sollen für den passenden Sound sorgen. Im 2023 spielten sogar 750 Musiker verschiedenste Sets. Die Veranstalter wollen das Festival trotz des Infernos durchführen – wie viele Künstler auftreten werden, ist noch unklar.

Motto des Festivals

Egal aus welchem Jahr die Fotos sind – die Optik haut um! Das Gestaltungsteam des Tomorrowland kreiert jedes Jahr einen Augenschmaus für die Festivalbesucher. Grundsätzlich wird das Gelände in einem gigantischen und märchenhaften Stil gehalten. Um dennoch Abwechslung reinzubringen, gibts jedes Jahr ein neues Motto. 2025 wirds ausgerechnet kalt: Ein magisches Eis-Universum namens «Orbyz» soll die Musik-Fans zum Staunen bringen. Es kam anders.

Rekord-Ticketverkauf 2025

Die Tickets gingen weg wie frische Weggli beim Beck. Tatsächlich gibt es einen Vorverkauf von 200'000 Tickets für Belgien allein. Innert 18 Minuten waren alle ausverkauft – ein neuer Rekord! Die übrigen 200'000 gingen in knapp 20 Minuten weltweit weg.

Gastronomie am Tomorrowland

2023 gab es insgesamt 955 Meter an Bars und 175 Tonnen Eis für die Durstigen. Die ausgeschenkte Menge an Bier hätte ein ganzes olympisches Schwimmbecken füllen können – wir sprechen von 2,5 Millionen Liter. Aber auch für den Feinschmecker gibt es ein Angebot. Sieben Weltklasse-Köche servieren in drei Restaurants Gourmetmenüs.