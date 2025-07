Inferno am Tomorrowland Jetzt wird das Ausmass der Zerstörung sichtbar

Am Wochenende hätte in der Nähe von Antwerpen das Tomorrowland starten sollen. Am Mittwochabend stand die Hauptbühne komplett in Flammen. Am Tag danach wird klar: Die Flammen haben alles verschlungen.

Publiziert: 06:56 Uhr | Aktualisiert: vor 19 Minuten