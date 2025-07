Festival-Start am Wochenende Hier brennt die Hauptbühne des Tomorrowland lichterloh

Am Wochenende hätte in Belgien das Tomorrowland starten sollen. Jetzt zeigen mehrere Videos im Netz, dass eine Bühne des Festivals in Flammen steht.

Publiziert: 18:50 Uhr | Aktualisiert: vor 6 Minuten