Das Openair Gampel startet am Mittwoch im Wallis. Nach einem trockenen Sommer droht Regen, doch die Organisatoren bleiben gelassen und versprechen angenehme Temperaturen unter 30 Grad sowie ein vorbereitetes Sicherheitskonzept.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Openair Gampel startet heute im Wallis mit Regenprognosen

Festival erwartet angenehme Temperaturen unter 30 Grad ab Donnerstag

Prognose: Donnerstag Regen, Samstag wieder sonnig und trocken

Michel Imhof Teamlead People

Nachdem es in der Schweiz wochenlang heiss und trocken war, kommt endlich der lang ersehnte Regen. Ein Segen ist dieser jedoch nicht für alle, Gewitter und Festivals etwa sind nicht die beste Kombination. Das Openair Gampel, das am Mittwoch im Wallis beginnt, schaut dem angekündigten Wetterwechsel aber entspannt entgegen.

«Natürlich ist es ein bisschen ironisch, dass wir einen fast durchgehend sonnigen und trockenen Sommer hatten und ausgerechnet jetzt etwas Regen angekündigt ist. Aber ehrlich gesagt sehen wir auch die positive Seite: In den vergangenen Wochen hatten wir teilweise Temperaturen von bis zu 40 Grad – das wäre für ein Openair mindestens genauso herausfordernd», sagt Olivier Imboden (55) vom Openair Gampel. «Am Mittwoch erwarten uns nochmals rund 33 Grad, danach bleiben die Temperaturen unter 30 Grad. Für unsere Gäste, die Bands und auch für unsere Mitarbeitenden sind das eigentlich sehr angenehme Festivaltemperaturen.»

Wetter-Highlight am Mittwoch, Samstag wieder weitgehend trocken

Blick hat bei Roger Perret von Meteo News nachgefragt. Er prognostiziert «alles in allem eine recht durchzogene Sache, aber immerhin nicht grottenschlecht mit wettermässigem Highlight am Mittwoch». Zum Festivalstart am Mittwoch werde es «ganztags sonnig und am Nachmittag heiss. Leider geht es dann am Donnerstag und Freitag nicht so weiter, es ist unbeständig mit nur gelegentlich etwas Sonne und immer wieder auch nass mit zwischendurch auch mal kräftigen, gewittrigen Schauern. Immerhin ist es mit 22 bis 24 Grad angenehm warm.» Besserung komme in der Nacht auf Samstag. «Dann dürfte es meist trocken sein, höchstens ein ganz vereinzelter Regenguss ist noch möglich. Am Samstag erreichen die Temperaturen dazu bei einem Mix aus Sonne und Wolken tagsüber wieder angenehme 23 Grad.»

Der Walliserabend am Mittwoch mit der Ländlerformation Genderbüebu steigt also bei Bestwetter. Bei den Gigs von US-Star Sombr (21), dem Schweizer Rapper Jule X (24) und der deutschen Popsängerin Sophia (31) braucht es hingegen Regenponchos. «Ein paar Wolken oder etwas Regen gehören zu einem Outdoor-Festival auch dazu. Nach aktueller Prognose dürfen wir uns auch auf viel gutes Festivalwetter freuen», sagt Imboden. Man sei laufend im engen Austausch mit dem eigenen Wetterdienst. «Gerade Gewitter und Wind behalten wir während des gesamten Openairs laufend im Auge.»

Zwiebellook ist Trumpf

Gampel-Besuchende sollen sich auf unterschiedliche Wetterlagen einstellen. «Grundsätzlich empfehlen wir den klassischen Zwiebellook, damit man flexibel auf Temperatur und Wetter reagieren kann. Und ganz wichtig: vor und während des Openairs unsere offiziellen Kanäle im Auge behalten. Sollte sich die Wetterlage kurzfristig verändern oder sollten aufgrund eines Gewitters Massnahmen notwendig werden, informieren wir dort entsprechend», so Imboden.