Das Zürich Openair startet am Freitag nach regnerischen Stunden. Die Organisatoren treffen Vorkehrungen gegen Schlamm, empfehlen aber festes Schuhwerk. Für das Wochenende werden angenehme Temperaturen um 20 Grad erwartet.

1/8 Wirds so idyllisch wie hier oder schlammiger? Das Zürich Openair wappnet sich vor Schlamm. Foto: Maurice Keiser

Festival empfiehlt wetterfestes Schuhwerk mit gutem Profil für ausgeweichten Boden

Michel Imhof Teamlead People

Ab Freitagnachmittag wirds in Rümlang ZH wieder laut: Das erste von zwei Wochenenden des Zürich Openairs geht über die Bühne. Allerdings gehen dem Festival zwei Regentage voraus. Wird der Mega-Event mit Acts wie Shawn Mendes (27), Patent Ochsner und Halsey (30) zum Schlamm-Event?

«Es kann aufgrund des Regens von gestern und heute auf dem Gelände an einzelnen Stellen etwas matschig werden», sagt Alina Käser vom Zürich Openair auf Anfrage von Blick. «Die Flächen vor den Bühnen sind bei uns aber mit Platten ausgelegt und so gut auf Regen vorbereitet. Trotzdem empfehlen wir unseren Gästen, gutes Schuhwerk anzuziehen.»

Aktuell werde alles unternommen, damit das Gelände neben dem Flughafen Zürich nicht zur Schlamm-Oase wird. «Unser Geländeteam arbeitet laufend daran, die Wege und Hauptflächen so stabil wie möglich zu halten. Dazu setzen wir unter anderem Holzschnitzel, Bodenmatten und Platten ein. So sorgen wir dafür, dass die wichtigsten Bereiche wie Eingänge, Bühnenzugänge und Gastro möglichst gut begehbar bleiben», so Käser weiter. «Dabei sind nur spezifische Wege mit dem Auto oder anderen Fahrzeuge befahrbar. So darf zum Beispiel niemand durch die Wiese fahren.»

Gute Wetterprognosen für erstes Wochenende

Das Zürich Openair gilt traditionell als eines der Festivals, bei dem die Gäste mehr Wert auf ihr Outfit legen. Das Campieren vor Ort ist seit einigen Jahren nicht mehr möglich. Eine Pelerine brauchts aber an diesem Wochenende wahrscheinlich nicht. «Die Prognosen ändern sich noch täglich. Momentan sieht es so aus, dass am Wochenende schönes Wetter sein wird mit angenehmen Temperaturen um die 20 Grad. Perfektes Wetter für ein grandioses Festival», so Käser.

Trotzdem sollte man die Sandalen im Schrank lassen, vor allem wegen des ausgeweichten Bodens: «Wir empfehlen wetterfestes Schuhwerk mit gutem Profil – Gummistiefel oder robuste Outdoor-Schuhe sind bei Regen die beste Wahl. Flip-Flops oder weisse Sneaker sollte man eher zu Hause lassen», meint Käser. Sie empfiehlt, Schuhe mitzunehmen, «die auch mal dreckig werden dürfen.»

