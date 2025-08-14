90er-Star Blümchen gibt am Open Air Gampel eines ihrer letzten Konzerte. Die Sängerin blickt auf Karrierehöhepunkte zurück und freut sich auf mehr Zeit zu Hause nach dem Tourende 2025.

Wenn Blümchen (45) den grossen Abschluss des Festivalsamstags am Open Air Gampel macht, werden viele Besucher Flashbacks in die Neunziger haben. Die Musikerin, die sich um die Jahrtausendwende einen Namen mit Hits wie «Herz an Herz», «Kleiner Satellit» und «Boomerang» machte, legt auf ihrer Abschiedstournee einen Halt im Wallis ein. «Alle meine Wünsche haben sich erfüllt, und spätestens mit meiner eigenen Fruchtgummitüte ist alles umgesetzt, wovon ich je geträumt habe», sagt sie im Gespräch mit Blick. «Es hat sich für mich schon immer richtig angefühlt, die Party zu verlassen, wenn es am schönsten ist.»

Es ist nicht der erste Rücktritt von Blümchen. Nachdem sie 1995 den ersten Hit gefeiert hatte, kündigte sie im November 2000 ihren Bühnenabschied an und trat ab diesem Zeitpunkt unter ihrem bürgerlichen Namen, Jasmin Wagner, auf. Erst 2019 kehrte sie wieder als Blümchen auf die Bühne zurück.

«Kleine Reise durch die Zeit» in Gampel

Seither habe sie viele «einmalige Momente» gesammelt. Beim Deichbrand-Festival in Norddeutschland stand sie beispielsweise letztes Jahr vor 60'000 Menschen auf der Bühne. «Das war unglaublich schön und ist ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde», sagt sie. «Besonders schön sind für mich die Momente, in denen mir Fans erzählen, was sie früher und jetzt zu meinen Songs alles erlebt haben.»

Auch in Gampel werde ihr Auftritt eine «kleine Reise durch die Zeit», kombiniert mit ihren grössten Hits. Welchen Neunziger-Trend sie vermisst? «Keinen so wirklich», meint Blümchen. «Ich habe alle Trends der Neunziger genossen und kann sie deswegen gut dort lassen, wo sie hingehören.» Der schlimmste Hype sei damals gewesen, «dass es völlig normal war, fünf verschiedene Tierfelle auf einmal miteinander in einem Outfit zu kombinieren».

Sie war mit einem Schweizer verheiratet

Zur Schweiz hat Jasmin Wagner eine private Bindung. Von 2010 bis 2020 war sie mit dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel zusammen, sie lebten in Berlin und Zürich und heirateten 2015 in St. Moritz. Seit 2021 ist sie mit einem dänischen Modeunternehmer zusammen, den sie 2023 heiratete. Im November 2022 kam ihre Tochter zur Welt. «Eine Familie zu haben, bedeutet vor allem, dass man wahnsinnig gerne nach Hause kommt», sagt sie. «Und dieses schöne Zuhause weniger oft zu verlassen, ist etwas, auf das ich mich definitiv freue.»

Trotz Familie und Blümchen-Abschied schwört Jasmin Wagner nicht den Partys ab. «Ich suche mir jedes Jahr ein bis zwei Festivals aus, die ich privat besuche, um dort mit meinen Freundinnen zu tanzen und zu campen», erzählt sie. «Ich habe gerade ein Festival in Portugal gefunden, das sich komplett nach den Kids richtet, und plane, dort mal mit meiner Familie vorbeizuschauen.»

Nach der Party in Gampel sind noch vier Konzerte von Blümchen angesagt. Das letzte am 29. November 2025 in Mannheim (D). Wie es danach weitergeht? «Der einzige Plan, den ich habe, ist, nichts zu planen.»

