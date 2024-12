Openair Gampel holt Tschugger-Crew ins Boot

1/13 Die Gampel-Macher nehmen sich in der Mini-Serie «Mitsch Dri» selbst aufs Korn. Olivier Imboden ist Medienchef des Openair Gampels und spielt sich darin selbst. Er spielte auch in «Tschugger» mit. Foto: Screenshot E1

Prominente Namen wie Alayah Pilgrim, Naomi Lareine und Nadia Damaso sind dabei

Was geht hinter den Kulissen bei den Organisatoren vom Openair Gampel ab? Mit einem Augenzwinkern geben die Festivalmacher mit einer Mini-Serie Einblick in ihre Arbeitswelt. Die Zeichen stehen gut, dass die neuen fünf Folgen von «Mitsch Dri» für viele Lacher sorgen werden: Hinter der Serie stecken die Macher der Walliser Krimi-Parodie «Tschugger».

«Wir wollen auf eine skurrile, witzige und vor allem selbstironische Art zeigen, wie ‹Gampel› wirklich tickt. In den vergangenen Jahren schafften wir es, dass ‹Gampel› als Festival der Headliner ist. Die Marke ist stark. Und damit wollen wir weiter an unserer Markenbildung arbeiten», sagt Olivier Imboden, Medienchef und Geschäftsleitungsmitglied des Openair Gampel, zu Blick.

Prominente Namen sollen Openair Gampel auffrischen

Alles beginnt mit Influencern, die auf dem Festivalgelände das Openair testen. Dabei kommen diverse Vorwürfe ans Licht, darunter: Die Besucher seien zu alt, das gastronomische Angebot zu fleischlastig und im Line-up gebe es zu wenig Diversität. «Wegen mir ist das Festival wohl 20 Jahre jünger», meint ESC-Star Nemo (25), der letztes Jahr am Festival auftrat, im satirischen Clip. Also holen sich die Organisatoren in verschiedenen Folgen Hilfe von Musikern wie Naomi Lareine (30) und Pronto (31), von Fussballerin Alayah Pilgrim (21) und von Koch-Influencerin Nadia Damaso (28).

Für Olivier Imboden ist die Produktion gleich ein doppeltes Wiedersehen mit den Tschugger-Machern. Sie waren bereits bei der ersten Staffel 2015 involviert, zudem war er in der Erfolgsserie als Bauunternehmer Rinaldo Fricker zu sehen. Auch Valmira-Darstellerin Annalena Miano (24) ist mit dabei und spielt die Praktikantin Fränzi Amherd.

Am Line-up wurde wegen der Produktion übrigens nicht gespart. «Das Geld dafür stammt aus dem Marketingbudget», sagt Imboden. Wie viel das Ganze kostete, will er nicht verraten. «Es ist schon ein grosser Betrag, den wir aber gezielt investieren.»

Das Openair Gampel findet vom 14. bis 17. August 2025 statt.