Das Schwyzerörgeli-Quartett Genderbüebu aus Mund VS lädt zum zweiten Mal zum Open Air nach Naters VS. Das «Walliser Fäscht» mit 8500 Besuchern ist bereits ausverkauft und verspricht lokale Spezialitäten und Musik.

1/8 Die Genderbüebu feiern am 9. August ihr eigenes Open Air: Simi Schnydrig am Kontrabass, am Schwyzerörgeli Kilian Schnydrig, Marco Gurten und Raban Pfammatter (v.l.) Foto: PD_Music & Event VS GmbH

Darum gehts Genderbüebu veranstalten zweites Open Air in Naters VS mit grossem Erfolg

Walliser Fäscht mit lokalen Produkten und selbst gemachtem Cordon-bleu-Spiessli

Event mit 8500 Besuchern ausverkauft, Gäste wie Oesch's die Dritten dabei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Während in Zürich an der Street Parade zu Techno-Beats getanzt wird, geht es im Wallis urchiger zu und her. Das Schwyzerörgeli-Quartett Genderbüebu aus Mund VS lädt bereits zum zweiten Mal zum eigenen Open Air nach Naters VS.

«Der Event wurde im letzten Jahr eigentlich als Abschluss unserer Schweizer Tournee geplant. Und weil der Tag allen so gut gefiel, haben wir für dieses Jahr eine Zugabe angesagt», erzählt Simi Schnydrig (42), Bassist der Gruppe, im Gespräch mit Blick. Mit Erfolg: Die Veranstaltung mit Gästen wie Oesch's die Dritten ist bereits seit Monaten ausverkauft.

Es gibt Raclette, Wein und Cordon-bleu-Spiessli

Die Besucher erwartet ein «Walliser Fäscht mit bestem Wetter und bester Unterhaltung an einem wunderschönen Ort». Es gibt Weiss- und Rotwein aus der Region, Raclette und Walliser Teller dürfen auch nicht fehlen. Vor allem Letzteres sei bei einer Besucherzahl von 8500 Menschen eine Herausforderung. «Und als besonderes Highlight gibts auch Cordon-bleu-Spiessli, die wir selber herstellen. Die gingen letztes Jahr weg wie warme Weggli», so Schnydrig.

Spannend: Die Genderbüebu setzen trotz Nummer-1-Album und ausverkauften Konzerten nicht voll auf die Karte Musik. Die meisten Quartett-Mitglieder haben ihren eigenen Hof und setzen auf die Landwirtschaft, während Simi Schnydrig sich als Veranstalter betätigt. «Das Open Air ist ein bisschen mein Baby», sagt er. «Die ganze Planung übers Jahr läuft über mich. Nun betreue ich auf dem Gelände den Aufbau, während die anderen am Heuen sind und sich um das Musikalische kümmern», sagt er. Am Festtag selbst kommen sie dann zu viert zusammen, um zu proben und zu feiern.

Auch Konzert 2026 bereits ausverkauft

Ob der Event künftig regelmässig stattfindet, kann Schnydrig nicht sagen. «Wir entscheiden erst nach der Durchführung», sagt er. Wer die Genderbüebu live erleben will und kein Ticket hat, muss sich gedulden. Der einzige bisher verkündete Termin, am 24. Januar 2026, am «Hüttengaudi – Das Ländler Winterfest» in Sursee LU ist bereits ausverkauft.