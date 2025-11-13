Nimmt das nächste nicht-europäische Land am ESC teil?

Kanada erwägt eine Teilnahme am Eurovision Song Contest. Im Entwurf für den Staatshaushalt wird eine mögliche Bewerbung erwähnt. Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne befürwortet die Idee.

Kanada erwägt eine Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC). Im aktuellen Entwurf des kanadischen Staatshaushalts findet sich ein entsprechender Eintrag – der die Prüfung einer ESC-Teilnahme vorsieht. Nach Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Israel und Australien wäre Kanada das nächste Land, das am ESC teilnimmt – ohne de facto in Europa zu liegen.

Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne (55) äusserte sich gegenüber dem britischen «Guardian» positiv zu dieser Initiative: «Ich denke, es ist eine Plattform, auf der Kanada glänzen kann». Er betonte dabei die Bedeutung für die kanadische Identität und die Unterstützung des Kunst- und Filmsektors.

Eine Kanadierin gewann bereits den ESC – für die Schweiz

Die Idee einer kanadischen ESC-Teilnahme scheint von verschiedenen Seiten Unterstützung zu finden. Premierminister Mark Carney (60) bezeichnete Kanada als «das europäischste aller nicht-europäischen Länder» und soll Beteiligung am Musikwettbewerb befürworten.

Der kanadische Staatssender CBC/Radio Canada, ein assoziiertes Mitglied der Europäischen Rundfunkunion (EBU), könnte als Brücke für eine mögliche Teilnahme dienen. Ein ähnlicher Status ermöglichte bereits Australien die ESC-Teilnahme seit 2015. Martin Green (54), Direktor des ESC, bestätigte gegenüber dem «Guardian» laufende Gespräche mit CBC: «Das Gespräch mit CBC/Radio-Canada befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, und wir freuen uns darauf, den Austausch fortzusetzen».

Interessanterweise hat eine Kanadierin den ESC bereits einmal gewonnen: Céline Dion (57) siegte 1988, allerdings für die Schweiz.