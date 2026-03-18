Bligg hat heimlich geheiratet! Der Mundartmusiker und seine Partnerin Fabienne gaben sich am 7. Juli 2025 das Jawort. Das grosse Fest steht aber noch aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bligg heiratete seine Partnerin Fabienne im Juli 2025 bei einer intimen Zeremonie

Die Hochzeit fand in einem Standesamt am Zürichsee im engsten Kreis statt

Geplant ist ein grosses Jubiläumskonzert am 5. Dezember 2026 im Hallenstadion Zürich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Am Donnerstagabend eröffnet der siebenfache Preisträger Bligg (49) die Swiss Music Awards mit seinem neuesten Titel «Galerie». Ein Song, in dem er seine Karriere Revue passieren lässt. Privat kann er neu ein ganz wichtiges Bild dort aufhängen: sein Hochzeitsfoto. Er und seine Partnerin Fabienne sind den Bund der Ehe eingegangen, wie der Mundartmusiker exklusiv gegenüber Blick bestätigt.

«Ja, wir haben geheiratet», sagt Bligg im Gespräch mit Blick. «Am 7. 7. des letzten Jahres sind wir zum Standesamt gegangen und wurden im sehr intimen Rahmen vermählt», erzählt er. Ihre gemeinsame Tochter Vivienne (6), sein Sohn Lio (10) aus der früheren Beziehung mit Tiziana Cocca (46), sein Bruder Sam Bliggensdorfer (46) und ihre besten Freunde seien bei der Trauung dabei gewesen. Zuerst im Standesamt ihrer Wohngemeinde am linken Zürichseeufer, danach bei ihnen zu Hause. «Ganz gemütlich haben wir daheim etwas gegessen und Prosecco getrunken. Ein wunderschöner, intimer Abend. Das grosse Fest folgt noch.»

Seit sieben Jahren ein Paar

Bligg und seine Frau Fabienne kennen sich seit 18 Jahren, seit 7 Jahren sind sie ein Paar. «Unsere Geschichte teilt sich in drei Etappen: Anfangs hatten wir eine Affäre, dann haben wir uns aus den Augen verloren, und jetzt sind wir schon länger zusammen und haben eine gemeinsame Tochter», sagte Bligg im Oktober 2023 zu Blick.

Damals veröffentlichte er auf dem Album «Tradition» mit «Fabienne» ein Lied, das sich um die Kennenlernzeit der beiden dreht. «Als ich sie kennenlernte, spielten wir noch in kleinen Clubs, die Menge bezahlte den Eintritt noch bar an der Abendkasse. Und am Ende, nachdem ich meine Band und Crew bezahlt hatte, ging ich mit den Nötli nach Hause und brachte das Geld zu ihr auf die Bank.» Wichtig: Anders als in der Handlung im Lied habe seine Fabienne keinen Bankraub begangen, sagte er damals mit einem Lachen.

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«Fabienne ist die Frau, mit der ich alt werden will»

Eine Hochzeit sei für den «Rosalie»-Sänger lange undenkbar gewesen. «In jungen Jahren war ich so mit meiner Karriere beschäftigt, da hatte das Thema keinen Platz. Ich bin zudem ein Scheidungskind und habe vielleicht auch nicht aktiv danach gesucht», so Bligg. «Aber jetzt, als Vater von zwei Kindern, mit zunehmendem Alter und vor allem mit unserer gemeinsamen Geschichte, fühlte es sich richtig an. Fabienne ist die Frau, mit der ich alt werden will.»

Jetzt funkeln zwei goldene Ringe an den Ringfingern der beiden. «Sie sind von Cartier. Und die Form ist etwas stachelig. Das passt zu unserer Geschichte. Wie eine Rose mit Dornen. Wunderschön, aber manchmal sticht es auch ein bisschen.»

Sie organisiert das Jubiläumskonzert mit

Wenn Bligg am Donnerstagabend die Swiss Music Awards mit einem Hit-Medley mit Überraschungsgästen und seinem neuen Lied «Galerie» eröffnet, verfolgt seine Frau Fabienne den Auftritt von zu Hause aus. «Sie passt auf die Kinder auf», sagt Bligg. «Aber bei der Planung des Jubiläumskonzerts ist sie aktiv mit dabei. Sie kommt aus dem Eventmanagement und bringt viel Erfahrung mit. Das können wir bei diesem Projekt brauchen.»

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Im Herbst veröffentlicht Bligg sein letztes Konzeptalbum, am 5. Dezember 2026 findet die grosse Sause zum 30-Jahr-Jubiläum von Bliggs Karriere im Hallenstadion Zürich statt. Danach will der Musiker kürzer treten und sich auf andere Dinge konzentrieren, die vorher zu kurz kamen. Unter anderem aufs Reisen: «Mit einem Camper einen längeren Trip durch Europa machen beispielsweise», sagt Bligg. Und die grosse Hochzeitsfeier steht ja auch noch aus: «Nur weil wir schon geheiratet haben, heisst das nicht, dass wir nicht auch ein grosses Fest feiern wollen. Das lassen wir uns nicht nehmen.»