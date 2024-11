Bligg bittet Fans um Handy-Abstinenz

Bligg spielt am Wochenende drei Konzerte in Kloten ZH. Der Musiker bittet sein dortiges Publikum, das Handy in der Tasche zu lassen.

1/6 Bligg bittet am 14., 15. und 16. November in Kloten zu Tisch. Bei seinen «Tavolata»-Konzerten soll das Handy aber in der Tasche bleiben. Foto: Nicole Rötheli

Auf einen Blick Bligg bittet Fans, Handys bei Konzerten in der Tasche zu lassen

Er will mit den Besuchern den Moment und die Musik intensiv erleben

Bligg spielt vom 14. bis 16. November 2024 im Salto in Kloten ZH Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Michel Imhof Teamlead People

Erinnerungen gehören ins Herz, nicht ins Handy: Was bei diversen Techno-Clubs schon gang und gäbe ist, will Mundart-Musiker Bligg (48) bei seinen kommenden Konzerten auch umsetzen: Er bittet das Publikum, das Mobiltelefon im Sack zu lassen und nicht zu filmen.

«Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig online sind und dauernd auf Bildschirme starren», sagt er zu Blick. «Deshalb wünsche ich mir, dass wir bei den ‹Tavolata›-Konzerten gemeinsam den Moment und die Musik in ihrer vollen Intensität erleben können. Gerade dieses Projekt steht für Intimität und dafür, bewusst die Zeit zu geniessen.» Bligg hat elf seiner Hits in ein neues «Tavolata»-Gewand verpackt. Die Lieder, die nun im Folk-Stil daherkommen, präsentiert er am 14., 15. und 16. November im Zelt von Salto in Kloten ZH.

Man soll das Konzert im Hier und Jetzt geniessen

Die Vorbereitungen für die Auftritte laufen «auf Hochtouren», aktuell finden die Generalproben statt. Kurz vor dem Konzert wird das Publikum schliesslich gebeten, auf Aufnahmen mit dem Handy zu verzichten. Ein striktes Verbot werde es allerdings nicht geben. «Ich verstehe den Wunsch, Erinnerungen festzuhalten», sagt er. «Aber bei ‹Tavolata› geht es mir darum, dass jeder den Moment in seiner vollen Intensität erlebt, ohne Ablenkung. Ein Konzert ist etwas, das man im Hier und Jetzt geniessen sollte.»

Fans müssen aber nicht ewig ohne Konzertfilmli von Bligg auskommen: An anderen Shows des Mundart-Musikers kann so viel gefilmt und fotografiert werden wie bis anhin.

Bligg spielt vom 14. bis 16. November seine «Tavolata»-Konzerte im Salto in Kloten ZH. Tickets gibts bei Ticketcorner.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos