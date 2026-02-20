Neue Songs, neues Album, 50. Geburtstag und Jubiläumskonzert: Das Jahr 2026 hat für Bligg einiges zu bieten. Danach wird es aber still um den Musiker.

Er veröffentlicht am 2. Oktober sein letztes Konzeptalbum

Bligg hat Grund zu feiern! 2026 wird er 50 Jahre alt und blickt auf 30 Jahre Musikkarriere zurück. Zu diesem Anlass veröffentlicht er am 2. Oktober sein – wie er selbst sagt – allerletztes Konzeptalbum. Und kündigt das bislang grösste Bligg-Konzert im Zürcher Hallenstadion für den 5. Dezember an. Blick hat mit dem Schweizer Erfolgsmusiker über seine Pläne gesprochen.

Blick: Sie werden 50 und feiern 30 Jahre Karriere. Wie ist es für Sie, das zu hören?

Bligg: Ersteres ist nicht so relevant! (Lacht.)

Haben Sie etwa Probleme mit dem Älterwerden?

Klar, ich merke hin und wieder schon, dass ich nicht mehr zwanzig bin. Aber grosse Probleme habe ich damit nicht. Ich befinde mich an einem angenehmen Punkt in Leben mit meinen zwei Kindern und der 30-jährigen Karriere, auf die ich zurückblicken kann. Ich freue mich auf die Zukunft und darauf, neue Dinge zu erkunden.

Wie meinen Sie das?

Ganz getreu dem Motto: Die Frontscheibe ist grösser als der Rückspiegel. Drei Jahrzehnte lang habe ich meine gesamte Energie in meine Arbeit gesteckt. Ich kann mir jetzt vorstellen, künftig anderes auszuprobieren. Reisen zum Beispiel. Auch private Dinge, die in den letzten 30 Jahren einfach zu kurz gekommen sind. Ich werde Anfang nächsten Jahres sicher den Moment haben, in dem ich mich hinsetze und frage: Okay, was gibt es sonst noch?

Das klingt nach einem Abschied vom Rampenlicht. Denken Sie ans Aufhören?

Abschied ist so ein vehementes Wort. Das musst du dann auch wirklich machen. In diesem Jahr gibts neue Musik von mir, mit meinem allerletzten Konzeptalbum. Dazu spiele ich so wenig Auftritte wie noch nie, nur an ausgewählten Festivals habe ich Gigs. Das grosse Finale folgt dann am 5. Dezember mit meinem Jubiläumskonzert. Und was danach kommt, wissen die Götter.

Sie treten kürzer.

Ja, das stimmt. Wie das genau aussieht, muss ich erst noch herausfinden. Ich habe in meiner Karriere nie länger als ein Jahr im Voraus geplant, weil es in dieser kurzlebigen Branche einfach nicht geht. Langweilig wird mir aber nicht: Ich habe ja zwei Kinder, die mich auf Trab halten. Und dann will ich mein Wissen anderweitig weitergeben. Vielleicht mit dem Aufbau neuer Acts. Aber ja, vielleicht trete ich in einen Zustand der Ruhe.

Persönlich: Bligg Bligg wurde am 30. September 1976 als Marco Bliggensdorfer geboren und wuchs in Zürich-Schwamendingen auf. Gestartet in den Neunzigern als Rapper, machte er sich Mitte der Nullerjahre mit seinem Musikmix aus volkstümlichen Klängen und mit Mundartpop einen Namen. Bligg hat einen Sohn, Lio (10), und eine Tochter, Vivienne (6), und ist mit seiner Partnerin Fabienne seit Juli 2024 verlobt.

Gibt es etwas, was Sie wirklich machen wollen?

Reisen. Ich bin zwar viel gereist, aber immer nur kurz. Meine letzten längeren Ferien waren 1998, da war ich sieben oder acht Monate in New York. Jetzt würde es mich reizen, mit der Familie mit einem Camper einen längeren Trip durch Europa zu machen.

Schauen wir auf dieses Jahr. Am 13. März veröffentlichen Sie mit «Galerie» die erste Single ihres letzten Albums. Wieso ist es das Letzte?

Das wird mein 18. Album – und das letzte, das ich als Konzeptalbum herausbringe, also eine Welt um die Titel rundherum kreiere. Meistens sitze ich zuerst vor einem weissen Blatt Papier, doch hier war ich in der dankbaren Situation, weil die Geschichte ja schon auf dem Tisch lag. Es schwingen die Emotionen aus 30 Jahren Karriere mit. Es gibt viele Unterhaltungssongs, aber es ist auch ein Blick zurück.

Das Jubiläumskonzert im Dezember wird als «grösste Bligg-Show aller Zeiten» beworben. Was heisst das?

Wir gehen bei dieser Show aufs Ganze und bringen die Highlights aus 30 Jahren Bligg in zwei Stunden auf die Bühne. Mit einem grossen Aufgebot an Gästen und Weggefährten. Die Verbindungen in die verschiedensten Musikgenres sollen da auch Platz finden. Viel Nostalgie und die ein oder andere Überraschung.

Ein Abschied vom Rampenlicht ist ja nie in Stein gemeisselt. Andere Stars kamen nach Abschieds-Auftritten und -Alben auch wieder zurück. Da gibt es genügend Beispiele.

Ich will es nicht Abschiedskonzert nennen und nachher, wenn ich Lust habe, Musik zu machen oder aufzutreten, den Rücktritt vom Rücktritt machen. Das finde ich auch nicht fair den Fans gegenüber. Ich sage einfach: Was nach dem Jubiläumskonzert kommt, ist offen. Ich weiss nur, dass ich im Oktober mein allerletztes Studioalbum in dieser Form herausgebe.

Letzte Frage: Wie planen Sie Ihren 50. Geburtstag?

Lustig, Sie sind der Erste, der mich das fragt! Ganz ehrlich: Ich weiss es nicht. Meine ganze Energie fliesst gerade in die Planung meines Jubiläumsjahres. Vielleicht gibt es ein kleines Fest für Team und Familie. Aber weil ich im September Geburtstag habe und im Dezember die Jubiläumsshow ist, gehört das eh alles irgendwie zusammen.

Tickets für die grosse Bligg-Jubiläumsshow am 5. Dezember 2026 im Hallenstadion Zürich gibts ab 27. Februar 2026 um 12 Uhr auf Ticketcorner.ch.