Das passierte hinter den Kulissen der Oscars

Während auf der Bühne die Oscars verliehen wurden, kam es hinter den Kulissen zu Szenen, die keiner mitbekommen hat. Heimliche Zärtlichkeiten, Snack-Pakete, ein Mega-Selfie und ein Golfcart-Drama sorgten für Aufregung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Oscars 2026 boten Glamour und Backstage-Drama in Los Angeles

Mega-Selfie mit Stars wie Kate Hudson und Emma Stone sorgte für Aufsehen

3300 Snackboxen mit Gruss von Conan O'Brien unter den Sitzen verteilt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Die Oscars sorgen einmal mehr für Gesprächsstoff. Nicht nur auf der Bühne im Dolby Theatre in Los Angeles, sondern auch hinter den Kulissen. Während Millionen Zuschauer weltweit die glamouröse Preisverleihung verfolgten, spielten sich abseits der Kameras Szenen ab, die den meisten verborgen blieben.

Mega-Selfie

Zum Auftakt des Abends sorgte ein «Mega-Selfie» für Aufsehen: Schauspielerinnen Kate Hudson (46), Demi Moore (63) und Emma Stone (37) posierten inmitten eines schillernden Knäuels aus Diamanten und strahlenden Gesichtern. Der Schnappschuss, aufgenommen von Hudsons Verlobtem Danny Fujikawa (39), wurde schnell zum Gesprächsthema.

Flucht zur Bar

Noch bevor die Gala begann, zog es Kate Hudson (46) und Emma Stone (37) an die Bar. Unmittelbar vor Showbeginn gönnten sich die beiden Schauspielerinnen noch einen schnellen Drink, berichtet «Bild»-Reporterin Natascha Wittmann, die vor Ort war. Im Saal wartete eine lange Nacht: mehrere Stunden auf den Sitzen im Dolby Theatre, dicht gedrängt zwischen Kollegen, Kameras und ständigem Applaus.

Golfcart-Drama

Nicht alle Prominenten hatten einen reibungslosen Start. Priyanka Chopra (43, «The Bluff») und Nick Jonas (33) gerieten ins Schwitzen, weil ihr schwarzer Van an den strengen Checkpoints hängenblieb. Die Lösung? Ein waghalsiger Sprint im Golfcart, der das glamouröse Paar nur knapp rechtzeitig zum roten Teppich brachte. Offenbar seien die beiden fast von den Sitzen geflogen, weil der Fahrer so rasant unterwegs war.

Heimliches Turteln

Auf dem roten Teppich waren sie Solo, im Saal dann verliebt. Während Leonardo DiCaprio (51, «One Battle After Another») und Timothée Chalamet (30, «Marty Supreme») draussen noch allein für die Fotografen posierten, nutzten sie die Dunkelheit des Theaters für private Momente. DiCaprio turtelte mit Vittoria Cerretti (27), während sich Chalamet an der Seite von Kylie Jenner (28) zeigte.

Für den kleinen Hunger

Unterdessen hatten die 3300 Gäste unter ihren Sitzen eine Überraschung gefunden: Snackboxen mit Salzbrezeln, Wasser und einem handschriftlichen Gruss des Gastgebers. «Wer braucht schon Kaviar, wenn der Magen knurrt?», schrieb Moderator Conan O'Brien (62) dazu.

DiCaprio wird zum Meme

Der Star des Internets war Leonardo DiCaprio (51). Ein Meme seines ungläubigen Blicks während der Gala verbreitete sich rasant auf Social Media. «Das Gefühl, wenn du dem hier eigentlich nicht zugestimmt hast», schreiben die Leute zu dem Foto.