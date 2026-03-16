Glamour und Fehltritte: Die 98. Oscars am 12. März 2026 in Los Angeles boten modische Highlights, aber auch Modesünden. Diese Outfits sorgten für Aufsehen – im positiven wie negativen Sinne.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 98. Oscars boten modische Highlights und peinliche Aussetzer

Einige Looks sorgten für Diskussionen wegen fragwürdiger Stilentscheidungen

98. Verleihung der Oscars fand 2026 mit zahlreichen Stars statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jaray Fofana Redaktorin People

Viele Treffer, ein paar klare Aussetzer. Die 98. Oscars hatten modisch einiges zu bieten – leider nicht nur im positiven Sinne.

Hier sind die Looks, über die man besser schweigen sollte – aber nicht wird.