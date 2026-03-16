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Oscars 2026
Die grössten Fashion-Fauxpas des Abends

Glamour und Fehltritte: Die 98. Oscars am 12. März 2026 in Los Angeles boten modische Highlights, aber auch Modesünden. Diese Outfits sorgten für Aufsehen – im positiven wie negativen Sinne.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Aktualisiert: vor 8 Minuten
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Emily V. Gordon hat den Dresscode heute Abend klar verfehlt – da gibt es nicht viel schönzureden.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Die 98. Oscars boten modische Highlights und peinliche Aussetzer
  • Einige Looks sorgten für Diskussionen wegen fragwürdiger Stilentscheidungen
  • 98. Verleihung der Oscars fand 2026 mit zahlreichen Stars statt
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Jaray FofanaRedaktorin People

Viele Treffer, ein paar klare Aussetzer. Die 98. Oscars hatten modisch einiges zu bieten – leider nicht nur im positiven Sinne.

Hier sind die Looks, über die man besser schweigen sollte – aber nicht wird.

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