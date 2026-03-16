Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Die 98. Oscars boten modische Highlights und peinliche Aussetzer
- Einige Looks sorgten für Diskussionen wegen fragwürdiger Stilentscheidungen
- 98. Verleihung der Oscars fand 2026 mit zahlreichen Stars statt
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Jaray FofanaRedaktorin People
Viele Treffer, ein paar klare Aussetzer. Die 98. Oscars hatten modisch einiges zu bieten – leider nicht nur im positiven Sinne.
Hier sind die Looks, über die man besser schweigen sollte – aber nicht wird.