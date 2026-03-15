Hollywood hat sich wieder ordentlich in Schale geworfen. Blick zeigt euch die besten, schrägsten und wirklich schlimmsten Outfits des roten Teppichs der diesjährigen Oscar-Verleihung.

Manche Dinge ändern sich nie – zum Glück. Schwarz, Weiss und ein Schuss Rot dominierten auch bei den diesjährigen 98. Oscars in Los Angeles den roten Teppich. Klassisch, kraftvoll, unvergänglich. Doch nicht alle spielten es safe: Einige Stars wagten sich an mutige Farben und unerwartete Formen – und genau die sorgten für die grössten Momente des Abends. Hier sind die Outfits, die den Abend gestohlen haben.

Die Spannung steigt – wer räumt heute Abend ab? Die Verleihung könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.