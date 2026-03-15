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Oscar-Verleihung 2026
Die besten und schlimmsten Looks vom roten Teppich

Hollywood hat sich wieder ordentlich in Schale geworfen. Blick zeigt euch die besten, schrägsten und wirklich schlimmsten Outfits des roten Teppichs der diesjährigen Oscar-Verleihung.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 21 Minuten
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Nicht alle Looks kommen gleich gut an – Laura Lufésis Kleid spaltet das Netz. Auf X lässt ein User kein gutes Haar daran und schreibt trocken: «Sie hat wohl nicht mitbekommen, dass der Karneval schon vorbei ist.»
Foto: WWD via Getty Images
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Silja Anders und Jaray Fofana

Manche Dinge ändern sich nie – zum Glück. Schwarz, Weiss und ein Schuss Rot dominierten auch bei den diesjährigen 98. Oscars in Los Angeles den roten Teppich. Klassisch, kraftvoll, unvergänglich. Doch nicht alle spielten es safe: Einige Stars wagten sich an mutige Farben und unerwartete Formen – und genau die sorgten für die grössten Momente des Abends. Hier sind die Outfits, die den Abend gestohlen haben.

Die Spannung steigt – wer räumt heute Abend ab? Die Verleihung könnt ihr hier im Liveticker verfolgen.

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