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Glamour an der Riviera
Der rote Teppich von Cannes glänzt wieder

In Cannes wird nicht nur Kino gefeiert, sondern auch Mode. Wenn sich Schauspielerinnen, Models und Regisseurinnen an der Côte d’Azur versammeln, wird der rote Teppich zur Bühne für grosse Roben, gewagte Auftritte und viel Gesprächsstoff.
Publiziert: vor 44 Minuten
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Demi Moore in knalligem Pink sorgt für Gesprächsstoff: Fans machen sich auf Tiktok Sorgen um die abgemagerte Schauspielerin.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 79. Filmfestival von Cannes zeigt prominente Auftritte und modische Highlights
  • Naked Dresses verboten, schulterbedeckende Kleider und Statement-Kragen im Trend
  • Bella Hadid (29) beeindruckt im Prada-Kleid, begleitet von Bruder Anwar (26)
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Jaray FofanaRedaktorin People

Die Crème de la Crème des internationalen Filmgeschäfts hat sich erneut an der glamourösen französischen Riviera versammelt. Bei Blitzlichtgewitter, funkelnden Juwelen und luxuriösen Designerroben steht in Cannes längst nicht mehr nur das Kino im Mittelpunkt – auch die spektakulären Looks der Stars auf dem roten Teppich sorgen für weltweite Aufmerksamkeit.

Jedes Jahr reisen über 30'000 Filmschaffende, Produzenten und Medienvertreter nach Cannes, um Premieren, Millionen-Deals und die grössten Kinomomente zu feiern. Das Festival findet zum 79. Mal statt und gilt bis heute als eines der prestigeträchtigsten Events der Filmwelt.

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Der rote Teppich zeigt dieses Jahr einen unverkennbaren Trend: Das schulterbedeckende Kleid feiert seinen grossen Auftritt. In atemberaubenden Variationen – von Chiffonstoffen bis hin zu opulenten Abendroben – zieht es die Blicke der Welt auf sich.

Dass der Fokus 2026 stärker auf eleganten Silhouetten liegt, kommt nicht von ungefähr: Seit dem letzten Jahr sind Naked Dresses und übertriebene Schleppen verboten. Nun setzen die Frauen deshalb auf auffällige Ausschnitte und bringen damit den Old-Hollywood-Glamour an die Côte d’Azur zurück. Besonders hochgeschlossene Designs, dramatische Kragen und raffinierte Stoffe prägen dieses Jahr die Looks auf dem roten Teppich. Einigen Stars gelingt dabei ein Auftritt voller Eleganz und Strahlkraft, der Tausende Fans in Entzücken versetzt. Bei anderen hingegen drängt sich die Frage auf, wer hinter dem Outfit steckt – und ob die Wahl die richtige war.

Sorgenvoller Blick auf Demi Moore

Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Demi Moore (63) in knalligem Pink sorgt für Gesprächsstoff: Fans machen sich auf Tiktok Sorgen um die abgemagerte Schauspielerin.

Ave Maria!

Foto: FilmMagic

«Heilige Maria» dürften so manche beim Anblick von Lady Victoria Herveys (49) Auftritt auf den Lippen gehabt haben.

Mode-Königin von Cannes

Foto: FilmMagic

Philippine Leroy-Beaulieu (63), bekannt aus «Emily in Paris», im violetten Yves-Saint-Laurent-Kleid – inoffiziell «Best Dressed» in Cannes – zumal Stil-Ikone Beyoncé (44) dasselbe Kleid kürzlich ebenfalls trug.

Zu viel des Guten?

Foto: FilmMagic

Sharon Stone (68) trug ein Miss-Sohee-Kleid. Die Meinungen auf Instagram spalten sich, während einige das Kleid bestaunen, ist anderen schlicht zu viel los auf der Robe.

Prada-Prinzessin

Foto: Getty Images

Gemeinsam mit Bruder Anwar Hadid (26) schritt das Model Bella Hadid (29) über den roten Teppich – in einem massgefertigten Prada-Kleid, das ihre Fans ins Schwärmen brachte.

Das Glamour-Paar des Abends

Foto: IMAGO/Starface

Barbara Palvin (32) und Dylan Sprouse (33) – sie schwanger und strahlend, er verliebt wie am ersten Tag. Die Fans sind völlig hin und weg.

Old Hollywood in Person

Foto: IMAGO/Italy Photo Press

Joan Collins (92) ganz in Weiss von Stéphane Rolland mit dramatischen Schultern und dem Charme von Old Hollywood.

Wild Thing!

Foto: Getty Images

Chloé Zhao (44) in Schiaparelli. Die «Hamnet»-Regisseurin zog mit ihrem tierischen Look alle Blicke auf sich.

Klum spaltet die Meinungen

Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Was wäre Cannes ohne Heidi Klum (52)? Jedoch spaltet die Modelmama mit ihrem pastellgelben Elie-Saab-Kleid das Internet.

Weniger Haut ist mehr

Foto: IMAGO/Capital Pictures

Jane Fonda (88) voll im Pailletten-Trend – und den Dresscode «weniger Haut ist mehr» befolgt die Legende dabei vorbildlich.

Hollywood an der Riviera

Foto: Getty Images

Mehr Hollywood geht nicht! Dita Von Teese (53) bringt den US-Glamour höchstpersönlich an die französische Riviera.

Doch lieber nullachtfünfzehn?

Foto: IMAGO/SGPItalia

Spannend, wenn ein Mann den roten Teppich nicht einfach im Tuxedo betritt – ob Lars Eidinger (50) damit allerdings den richtigen Griff getan hat, bleibt offen.

Blanchett blüht auf

Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Die australische Schauspielerin Cate Blanchett (57) erschien in einer rückenfreien Givenchy-Kreation mit Blütenstickerei – avantgardistisch und aussergewöhnlich, typisch Blanchett.

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