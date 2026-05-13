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Eine überstrahlt am Filmfestival alle
Die besten Looks der Cannes-Eröffnung

Gestern Dienstag laufen am Filmfestival von Cannes die Stars über den roten Teppich. Die Grande Dames des Kinos stehlen dabei den Jungen die Show. Blick zeigt dir die besten Looks des Abends.
Publiziert: 09:21 Uhr
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Aktualisiert: vor 47 Minuten
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Willkommen in Cannes, Jane Fonda! Die Grande Dame des Kinos stahl gemeinsam mit ...
Foto: IMAGO/Anadolu Agency
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Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Gestern Abend fiel an der Côte d’Azur der glanzvolle Startschuss für die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes. Den Auftakt bildete die Premiere der französischen Komödie «The Electric Kiss».

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Besonders auffällig war die Präsenz der Hollywood-Ikonen: Jane Fonda (88) und Joan Collins (92) bewiesen mit ihren glamourösen Auftritten eine zeitlose Eleganz, die die jüngere Generation an Stars am Eröffnungsabend förmlich überstrahlte. Während Demi Moore (63) in einer funkelnden Robe mit Wespen-Taille beeindruckte, sorgte Heidi Klum (52) in einem voluminösen, sonnengelben Kleid für einen leuchtenden Farbtupfer. Blick zeigt dir die besten Looks des Abends.

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