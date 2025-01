1/13 Das Kinojahr 2025 verspricht abwechslungsreich und aufregend zu werden – mit Filmen für jeden Geschmack. Foto: imago/Enters

Filmjahr 2025 verspricht Blockbuster mit Superhelden, Spione und beliebte Franchises

Cameron Diaz kehrt in Netflix-Spionagefilm «Back in Action» zurück

Livia Fietz Redaktorin People

Ein neues Jahr bedeutet neues Glück, aber auch neue Filme. Und das Jahr 2025 verspricht für Film- und Kinofans aufregend und abwechslungsreich zu werden: Es erwartet uns eine Vielzahl neuer Blockbuster für jeden Geschmack. Nicht nur Marvel- und DC-Fans dürfen sich freuen, auch abseits der Superhelden-Filme gibt es vielversprechende Projekte, Fortsetzungen sowie Neuinterpretationen beliebter Charaktere und Franchises. Blick präsentiert dir 13 spannende Filme des kommenden Kinojahres:

«Back in Action»

Foto: DUKAS

Dieser Titel ist Programm! In «Back in Action» werden nicht nur zwei ehemalige CIA-Agenten von ihrer Vergangenheit eingeholt, sondern der Film markiert auch die Rückkehr zweier Hollywood-Stars: Für Cameron Diaz (52) ist es der erste Film nach fast zehn Jahren Schauspielpause. Jamie Foxx (57) kehrt nach einem schweren Schlaganfall zurück. Der Film erscheint am 17. Januar exklusiv auf Netflix.

«Wolf Man»

Foto: IMAGO/Capital Pictures

Du magst Action nicht? Kein Problem. Während sich Horror-Liebhaber noch bis zum 19. Juni für den Horror-Thriller «28 Years Later» gedulden müssen, kommt am 23. Januar der Horror-Fantasy-Film «Wolf Man» in die Kinos. In dieser Neuinterpretation des Monster-Klassikers «Der Wolfsmensch» (1941) übernimmt Christopher Abbott (38) die Hauptrolle. Ein düsteres Erlebnis für alle, die sich gerne gruseln!

«Paddington in Peru»

Foto: imago/Landmark Media

Wie wäre es mit einem gemütlichen Familienfilm? Ab dem 30. Januar kommt der dritte Teil der beliebten «Paddington»-Reihe in die Kinos. Diesmal verschlägt es den süssen Bären nicht nach England, sondern nach Peru. Dort möchte er seine Tante Lucy besuchen, die jedoch spurlos verschwindet. Ein spannendes Abenteuer führt Paddington und seine Freunde von den Tiefen des Amazonas bis hoch in die Berge.

«A Minecraft Movie»

Gamers aufgepasst! Minecraft zählt nicht nur zu den einflussreichsten Computerspielen der 2010er-Jahre, sondern ist mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren auch das meistverkaufte Spiel der Welt. Kein Wunder, dass die beliebte Spielwelt ab dem 3. April in «A Minecraft Movie» auch auf der grossen Leinwand zum Leben erweckt wird, wo vier Aussenseiter plötzlich in die ikonische würfelförmige Welt gezogen werden. Dort müssen sie gegen Piglins und Zombies kämpfen und ihre Fähigkeiten entdecken, um nach Hause zu kommen. In den Hauptrollen sind unter anderem Jason Momoa (45) und Jack Black (55).

«Mickey 17»

Foto: imago/ZUMA Press

Vor sechs Jahren begeisterte der koreanische Regisseur Bong Joon Ho (55) mit seinem Film «Parasite» Kritiker und Publikum gleichermassen und gewann vier Oscars – darunter als «Bester Film». Nun meldet er sich mit «Mickey 17» zurück. Robert Pattinson (38) übernimmt die Doppelrolle des gleichnamigen Mickey 17 und seines Nachfolgers Mickey 18 – zwei «entbehrliche» Klone, die eigentlich niemals aufeinandertreffen sollten. Die Science-Fiction-Komödie startet am 17. April.

«Karate Kid: Legends»

1984 schlüpfte Ralph Macchio (63) zum ersten Mal in seine «Karate Kid»-Rolle Daniel LaRusso. Neben den drei Filmfortsetzungen verkörperte er die Rolle auch in der Erfolgsserie «Cobra Kai» (2018). Am 29. Mai kehrt die Reihe auf die grosse Leinwand zurück – in einer Art Mash-up. Neben Macchio wird auch Jackie Chan (70) in seiner Rolle als Mr. Han aus dem «Karate Kid»-Reboot von 2010 zu sehen sein.

«Drachenzähmen leicht gemacht»

Foto: Photo Credit: Universal Pictures

Neben Disneys «Schneewittchen» (20. März) und «Lilo und Stitch» (22. Mai) erhält dieses Jahr noch ein weiterer beliebter Kinderfilm das Live-Action-Treatment: Die erfolgreiche 3D-Computeranimationsfilm-Trilogie «Drachenzähmen leicht gemacht», von der es mittlerweile auch Serien gibt, erscheint nach 15 Jahren am 12. Juni erneut. Beim Film handelt es sich um eine weitgehend getreue Realverfilmung des ersten Filmes. Um die Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen: Während die Menschen nun von Schauspielern verkörpert werden, bleiben die Drachen leider weiterhin CGI-animiert.

«Jurassic World: Rebirth»

Nicht nur Drachen, auch Dinosaurier werden 2025 die Kinos füllen – und wohl deutlich blutrünstiger. «Jurassic World: Rebirth» ist eine eigenständige Fortsetzung des «Jurassic Park»- und «Jurassic World»-Universums, die kaum erzählerische Verbindungen zu den vorherigen Filmen aufweist. Der Film läuft am 2. Juli an und beeindruckt bereits mit seiner Besetzung, darunter Scarlett Johansson (40), Jonathan Bailey (36) und Mahershala Ali (50).

«Superman»

Foto: DC Studios/Warner Bros. Pictures/Alon Amir

Der Sommer 2025 wird zum Superhelden-Sommer. Ab dem 11. Juli bringt David Corenswet (31) unter der Regie von James Gunn (58) eine frische Interpretation des ikonischen Superhelden Clark Kent alias «Superman» in die Kinos. Der bereits veröffentlichte Teaser-Trailer gibt erste Einblicke in das Drama und stellt Clarks kleinen (Super-)Hund vor.

«The Fantastic Four: First Steps»

Foto: AFP

DCs Comic-Konkurrent Marvel bringt 2025 gleich drei neue Filme in die Kinos: Neben «Captain America: Brave New World» (13. Februar) und «Thunderbolts» (1. Mai) weckt vor allem «The Fantastic Four: First Steps» mit Pedro Pascal (49), Joseph Quinn (30), Ebon Moss-Bachrach (47) und Vanessa Kirby (36) grosse Erwartungen. Der Film erscheint am 23. Juli. Es ist bereits das dritte Mal, dass das beliebte Quartett auf der Leinwand zu sehen ist.

«Michael»

Foto: IMAGO/Everett Collection

«Man in the Mirror», «Billie Jean», «Thriller» oder «Smooth Criminal» – am 2. Oktober kommen Fans des King of Pop auf ihre Kosten. Das lang erwartete Biopic über Michael Jackson (1958–2009) erscheint endlich in den Kinos. Jaafar Jackson (28), der Neffe des verstorbenen Sängers, spielt darin die Hauptrolle und sieht seinem Onkel verblüffend ähnlich. Das Projekt ist jedoch nicht unumstritten und könnte Diskussionen über die Trennung von Kunst und Künstler anregen.

Avatar: Fire and Ash

Auf Wasser folgt nun Feuer und Asche: Am 17. Dezember startet der dritte Teil der Sci-Fi-Saga «Avatar». Während die Wartezeit zwischen Teil 1 und Teil 2 noch 13 Jahre betrug, müssen Fans diesmal nur knapp drei Jahre durchhalten. Über den Film ist bislang wenig bekannt, doch Regisseur James Cameron (70) hat angekündigt, die Na'vi von einer dunkleren Seite zu zeigen: «Bisher habe ich nur ihre guten Seiten gezeigt.» Zudem verspricht er neue Herausforderungen, Kulturen und Kreaturen, und die Geschichte soll noch epischer und komplexer werden, da die Grenze zwischen Gut und Böse zunehmend verschwimmt.

«Wicked: For Good»

Foto: imago/Landmark Media

Am 25. Dezember heisst es Vorhang auf – nicht nur für den Weihnachtsmann oder das Christkind, sondern auch für die Fortsetzung der Broadway-Adaption von «Wicked». Der zweite Teil verspricht spannende Entwicklungen und setzt die Geschichte der entfremdeten Freundinnen Elphaba und Glinda bei ihrer Suche nach ihrem Platz in der grossen (und bösen) Welt von Oz fort. Musical-Fans dürfen sich freuen: Der Untertitel «For Good» ist eine Anspielung auf eines der Original-Songs des Musicals.