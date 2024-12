Hollywoodstar Cate Blanchett drehte heimlich in Zürich! Für den Spionage-Thriller «Black Bag» wurde die Schauspielerin unbemerkt in der Altstadt und auf der Münsterbrücke gefilmt. Der Film mit Michael Fassbender kommt im März in die Kinos.

1/6 Cate Blanchett läuft durch die Zürcher Altstadt. Foto: Screenshot Youtube / «Black Bag»

Auf einen Blick Cate Blanchett drehte heimlich in Zürich für neuen Film «Black Bag»

Szenen in Altstadt und auf Münsterbrücke ohne öffentliche Aufmerksamkeit gedreht

Ab 13. März in Deutschschweizer Kinos mit Stars wie Michael Fassbender Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Saskia Schär Redaktorin People

Am 17. Dezember wurde der Trailer für Cate Blanchetts (55) und Michael Fassbenders (47) neuer Film «Black Bag» auf Youtube veröffentlicht und der eine oder andere Schweiz-Kenner wird dabei nicht schlecht geschaut haben: Da läuft Blanchett doch tatsächlich mir nichts, dir nichts bei Nacht über die Münsterbrücke in Zürich – und keiner hat etwas davon gemerkt.

Dabei handelt es sich nicht um die einzige Szene, die in der Limmatstadt gedreht wurde. So ist Blanchett auch zu sehen, wie sie schnellen Schrittes durch die Altstadt geht und sich mit einem unbekannten Mann auf einer Parkbank trifft. Auch die bei Tageslicht aufgenommene Sequenz erregte offenbar so wenig Aufmerksamkeit, dass erst nach Fertigstellung des Filmes bekannt wurde, dass ein echter Hollywood-Star in Zürich drehte – mitbekommen hat es niemand. Eine Anfrage bei Universal Pictures zu den Inkognito-Dreharbeiten seitens Blick ist derzeit hängig.

Ab Frühling in den Kinos

«Black Bag» handelt von dem Ehepaar Woodhouse. George (Michael Fassbender) ist Geheimdienstagent und seine Frau (Cate Blanchett) steht im Verdacht, die Nation zu verraten. Eine echte Prüfung für das Paar und eine Frage der Loyalität für George Woodhouse.

Ab dem 13. März ist der Film in den Deutschschweizer Kinos. Nebst Blanchett und Fassbender ist auch der weltweit berühmteste Geheimagent, Ex-James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (71) zu sehen. Ebenso wie Naomie Harris (48), Regé-Jean Page (36) und Marisa Abela (28).