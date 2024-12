In seinem Netflix-Special «What Had Happened Was …» liefert Jamie Foxx das, was der Titel verspricht. Er spricht offen darüber, was im April 2023 sein Leben beinahe beendet hätte.

Humor half ihm, die schwere Zeit zu überstehen

Gut anderthalb Jahre war nur von einem «medizinischen Notfall» die Rede, oder von einer «mysteriösen Krankheit». Nun hat Jamie Foxx (56) am 10. Dezember im Netflix-Special «What Had Happened Was …» erstmals darüber gesprochen, was ihm im April 2023 beinahe das Leben gekostet hätte.

Foxx betritt die Bühne und formt mit den Händen ein Herz ins Publikum, das ihm stehend applaudiert. Dann beginnt das Multitalent zu tanzen – weil er sich freut, am Leben zu sein. Und um zu beweisen, dass er nicht gelähmt ist. «Ihr habt keine Ahnung, wie gut sich das anfühlt», sagt er. Anschliessend berichtet er, was ihm widerfahren ist.

20 Tage ohne Bewusstsein

Am 11. April 2023 hatte er demnach starke Kopfschmerzen. Er bat seine Begleiter um Aspirin. Doch bevor ihm jemand das Kopfschmerzmittel bringen konnte, verlor er das Bewusstsein. Seine Schwester bestand darauf, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Dort sagte ihr ein Arzt zunächst, dass ihr Bruder eine Gehirnblutung erlitten habe, die zu einem Schlaganfall führte. Er müsse sofort operiert werden. Eine Gehirnblutung entdeckte der Arzt dann doch nicht, doch um einen Schlaganfall handelte es sich ohne Zweifel.

Jamie Foxx, der erst 20 Tage später wieder aufwachte, erzählt auch von seinem Weg zurück ins Leben. Ihm war so schwindlig, dass er ständig mit dem Kopf wackelte. Dieser Zustand war ein Grund, warum seine Familie ihn zunächst von der Öffentlichkeit fernhielt. Er sollte nicht zum Gespött von Memes gemacht werden, verrät Foxx. Mühsam lernte er wieder laufen.

Ausserdem habe er durch Humor durchgehalten. «Wenn ich lustig bleiben kann, werde ich überleben», so Foxx. So macht er sich in der Netflix-Show über die Gerüchte lustig, er sei gestorben und durch einen Klon ersetzt worden. Er beweist, dass er das Original ist, indem er Szenen aus seinen Filmen nachspielt und singt.

Emotionaler Auftritt mit 14-jähriger Tochter

In einem emotionalen Moment holt er seine 14-jährige Tochter Annalise auf der Bühne. Sie spielt Gitarre, wie schon im Krankenhaus, während ihr Vater nicht ansprechbar war. Sie war sich sicher, dass ihr Vater überleben würde, weil sie davon träumte, einmal mit ihm aufzutreten. Dieser Wunsch erfüllt sich nun.

Jamie Foxx wiederum hielt sich durch sein Ziel aufrecht, seine grosse Tochter Corinne (30) vor den Altar führen zu können. Dies hat sich ebenfalls bereits erfüllt, wie ein auf den Bühnenhintergrund projiziertes Bild beweist.