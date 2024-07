Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Jamie Foxx hatte im April 2023 mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Offiziell hat er bis heute noch nicht verraten, was wirklich hinter seiner «medizinischen Komplikation» steckte, die ihn im April 2023 für Monate völlig ausser Gefecht setzte. Doch mit einer Gruppe von Bekannten liess Jamie Foxx (56) jetzt (fast) die Katze aus dem Sack und enthüllte zum ersten Mal Details über das, was ihm widerfahren war.

Eine der Anwesenden namens Dr. Brenda Combs stellte ein Video davon auf TikTok. Es zeigt Foxx mit schwarzem T-Shirt und weisser Hose vor einem Café in Downtown Phoenix. Der 56-Jährige spricht im Clip über den Vorfall vom Vorjahr: «Ich habe schwere Kopfschmerzen bekommen und meinen Boy um [das Schmerzmittel] Advil gebeten.» Dann schnippt der Oscargewinner mit den Fingern und sagt: «Ich war dann für 20 Tage weg vom Fenster und erinnere mich an gar nichts.» Was er noch weiss ist, dass er damals «in Atlanta» war und dass man ihn sofort zum «allernächsten Arzt» gebracht hatte. Der habe ihn eine Cortison-Spritze gegeben und weggeschickt. Foxx zeigt dann im Videoclip mit dem Finger auf seinen Kopf und sagt: «Der nächste Doktor meinte dann ‹Da oben passiert etwas›» – zum Gelächter der Gruppe. Dann starrt der Star direkt in die Handycam: «Was, das werde ich nicht vor laufender Kamera aussprechen!»

Dankbar über familiären Zusammenhalt

Fast zweieinhalb Monate lang war Foxx damals von der Bildfläche verschwunden, bis er sich in einem Video auf Instagram im Juli 2023 zurückmeldete. Er verkündete, dass er eine «teuflische Tortur» hinter sich hatte, ohne allerdings die Diagnose zu nennen: «Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich geglaubt habe, so etwas würde mir niemals passieren.» Um dann seinen Fans zumindest in einer Sache reinen Wein einzuschenken: «Um ehrlich zu sein, wollte ich nicht, dass ihr mich in meinem Zustand seht. Wie Schläuche aus mir rauskommen.» Er bedankte sich dann bei seiner Schwester Deidra Dixon, seiner Tochter Corinne, Gott und «eine Menge fantastischer Mediziner», dass diese ihm das Leben gerettet hatten.