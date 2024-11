Nach zehn Jahren kehrt Cameron Diaz auf die Bildschirme zurück. An der Seite von Jamie Foxx spielt sie im Agentenfilm mit dem treffenden Titel «Back in Action». Der erste Trailer ist da.

1/8 Vor zehn Jahren war Cameron Diaz an der Seite von Jamie Foxx in der Neuverfilmung von «Annie» zu sehen. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Cameron Diaz kehrt nach zehn Jahren Pause in Actionkomödie zurück

Trailer zeigt spektakuläre Actionszenen mit Flammenwerfer und Fallschirmsprung

Nach einer Schauspielpause von über zehn Jahren kehrt der einstige Superstar Cameron Diaz (52) im Januar mit einer Blockbuster-Actionkomödie auf die Bildschirme zurück. Auf dem Streamingdienst Netflix startet der Agentenfilm «Back in Action», in dem Diaz an der Seite von Jamie Foxx (56) zu sehen ist. Zur mit Spannung erwarteten Produktion ist jetzt auch der erste Trailer erschienen, der jede Menge Actioneinlagen zu bieten hat.

Emily (Diaz) und ihr einstiger Kollege Matt (Foxx) waren einmal für die CIA als Agenten tätig. Doch mittlerweile haben sie sich aus dem Spionagegeschäft zurückgezogen und eine Familie gegründet. Ihr idyllisches Familienleben wird jedoch jäh unterbrochen, als ihre geheimen Identitäten auffliegen und ihr Vorruhestand auf einen Schlag beendet ist. Sie werden in einen wilden Kampf gegen erbarmungslose Gegner hineingezogen.

«Wie Jason Bourne, aber ohne Gedächtnisverlust»

Im jetzt erschienenen, ersten Trailer zur Actionkomödie von Regisseur Seth Gordon (48, «Baywatch») greift Foxx etwa einige Widersacher mit einem Flammenwerfer an. Aus einem abstürzenden Flugzeug können sich die Stars des Films hingegen in letzter Sekunde mit einem Fallschirm retten. Ihren verdutzten Kindern erklären die Ex-Agenten, dass sie «wie Jason Bourne seien, aber ohne Gedächtnisverlust».

«Back in Action» markiert nicht nur Diaz' erstes Schauspiel-Engagement seit «Annie» aus dem Jahr 2014, in dem sie ebenfalls an der Seite von Foxx zu sehen war. Auch wurde die Produktion der Actionkomödie überschattet von einem Zwischenfall. Denn Jamie Foxx erlitt im April vergangenen Jahres eine bislang nicht näher bestimmte «medizinische Komplikation». Der Star musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Diaz setzte die Dreharbeiten damals teilweise mit einem Body-Double von Jamie Foxx fort.

In seinem kommenden Netflix-Stand-up-Special mit dem Titel «What Had Happened Was» plant Foxx, über den damaligen Vorfall zu sprechen. «Back in Action» soll am 17. Januar auf Netflix erscheinen.