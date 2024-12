Das verraten die ersten Bilder von «Das Kanu des Manitu»

1/5 «Das Kanu des Manitu» mit Michael Bully Herbig als Apachen-Häuptling Abahachi. Foto: herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn

Auf einen Blick Erste Fotos und Trailer-Ankündigung für «Das Kanu des Manitu»

Altbekannte Darsteller und neue Stars in der Fortsetzung

Erster Teil lockte über 11,7 Millionen Besucher ins Kino Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die nächsten News zur Kinofortsetzung «Das Kanu des Manitu» (Kinostart am 14. August 2025) sind da. In einem gemeinsamen Instagram-Post zeigen Michael Bully Herbig (56), seine Produktionsfirma Herbx Film und Constantin Film am Donnerstag die ersten drei Fotos vom Sequel des Erfolgsfilms «Der Schuh des Manitu» (2001). Ausserdem gaben sie Details zum ersten Trailer bekannt: «Wir haben da was für Euch! ... Der erste Teaser-Trailer ist ab Montag online! Und wer es nicht abwarten kann ... ab heute ist der Trailer schon im Kino zu sehen! Grosse Freude!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nach 24 Jahren geht es für Bully als Apachen-Häuptlings Abahachi, Christian Tramitz (69) als Ranger und Rick Kavanian (53) als griechischer Gastronom Dimitri wieder in den Wilden Westen. Auch Sky du Mont (77) kehrt in seiner Rolle zurück, wie nun klar ist. Auf den ersten drei Fotos sind Abahachi, Ranger und Dimitri in ihren altbekannten Outfits zu sehen. Ausserdem scheint es viele Schreckmomente zu geben.

Ebenfalls mit von der Partie sind demnach die Schauspielstars Jasmin Schwiers (42), Jessica Schwarz (47), Friedrich Mücke (43), Daniel Zillmann (43), Tobias van Dieken (44), Pit Bukowski (36), Akeem van Flodrop (33), Merlin Sandmeyer (34) und Stand-up-Comedian Tutty Tran (36).

Details zur Handlung

Die Dreharbeiten fanden unter strengster Geheimhaltung statt. Erst als der Film in der Postproduktion war, wurden Details zur Handlung bekannt gegeben. Die Fans dürfen sich demnach auf eine Mischung aus Abenteuer, Klamauk und jede Menge Insider-Gags freuen – ganz in der Tradition des ersten Teils.

Diesmal geht es um das mysteriöse «Kanu des Manitu». Eine neue, aufstrebende Verbrecherbande lockt Abahachi und seinen weissen Blutsbruder Ranger in eine Falle, um an das sagenumwobene Objekt zu gelangen. In letzter Sekunde können sie jedoch von ihrem treuen Weggefährten Dimitri und seiner neuen Fachkraft Mary (Schwiers) gerettet werden. Wie sich allerdings herausstellt, war das alles Teil eines grossen Plans. «Mit vereinten Kräften (und allerlei Meinungsverschiedenheiten und Missverständnissen) stürzen sich die Helden in ihr grösstes Abenteuer – und finden überraschende Antworten auf die allerwichtigsten Fragen des Lebens», heisst es von der Produktion weiter.

Erfolgsfilm «Der Schuh des Manitu»

Der erste Film aus dem Jahr 2001 gilt mit über 11,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern als einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Wild-West-Parodie hat nicht nur an den Kinokassen alle Rekorde gebrochen, sie wurde auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Deutsche Filmpreis in der Kategorie «Besucherstärkster Film des Jahres». Die Produktion, die mit einem vergleichsweise bescheidenen Budget von rund fünf Millionen Euro realisiert wurde, spielte allein in Deutschland über 65 Millionen Euro ein.

«Es war eine grosse Herausforderung, eine würdige Fortsetzung zu entwickeln», hatte Herbig bereits in einem früheren Interview über «Das Kanu des Manitu» erklärt. «Wir wollten nicht einfach den ersten Teil kopieren, sondern etwas Neues erschaffen, das den Geist des Originals bewahrt.»

Ob die Fortsetzung an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich zeigen. Die Erwartungen sind hoch, doch mit dem bewährten Team vor und hinter der Kamera – Regie: Bully, Drehbuch: Bully, Tramitz und Kavanian – stehen die Chancen gut, dass der neue Film alte und neue Fans gleichermassen begeistern wird.