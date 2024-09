Kurz zusammengefasst Fatman Scoop starb an Herz-Kreislauf-Erkrankung

Zusammenarbeit mit Missy Elliott und Mariah Carey

Wurde 56 Jahre alt, hinterlässt zwei Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Einen Monat nach dem Zusammenbruch und Tod des DJs und Rappers Fatman Scoop (1968–2024) scheint die Todesursache festzustehen. Der als Isaac Freeman III geborene Musikstar starb offenbar an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das berichtet die «Los Angeles Times» unter Berufung auf das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners. Die Todesursache werde als «natürlich» eingestuft.

Fatman Scoop wurde nur 56 Jahre alt. Er war Ende August US-Medienberichten zufolge bei einem Auftritt auf der Bühne zusammengebrochen. Der gebürtige New Yorker soll dem US-Promiportal «TMZ» zufolge plötzlich ohnmächtig geworden und umgefallen sein. Er sei in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Vorfall ereignete sich demnach im Town Center Park in Hamden, Connecticut.

Grosse Trauer um den Musikstar

Fatman Scoop hatte im Laufe seiner Karriere mit vielen grossen Namen im Hip-Hop zusammengearbeitet, etwa Missy Elliott (53) und Mariah Carey (55). In einem Statement seiner Agentur hiess es laut «People» nach dem Tod des Stars: «Scoop war eine geliebte Figur in der Musikwelt, sein Werk wurde von unzähligen Fans auf der ganzen Welt geliebt.» Weiter wurde erklärt: «Seine kultige Stimme, seine ansteckende Energie und seine grossartige Persönlichkeit haben die Branche nachhaltig geprägt, und sein Vermächtnis wird durch seine zeitlose Musik weiterleben.»

Trauer um den Rapper Fatman Scoop: Er verstarb unerwartet Ende August nach einem Zusammenbruch während eines Konzerts. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Die Agentur würdigte dem Bericht zufolge auch Fatman Scoops «wachen Geist, seinen grenzenlosen Enthusiasmus und seine Leidenschaft für Musik» und fügte hinzu, dass er «zutiefst vermisst werden wird». In einer weiteren Erklärung nach seinem Tod sagte eine Vertreterin der Firma: «Ich habe erst vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, und er war so gut gelaunt. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr bei uns ist.» Laut «The Hollywood Reporter» hinterlässt Freeman unter anderem zwei Kinder.