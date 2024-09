Kurz zusammengefasst US-Musiker Eduardo Xol stirbt nach Messerangriff

Xol war auch bekannt aus «Extreme Makeover: Home Edition»

Schockierende Nachrichten: Der US-Musiker Eduardo Xol (58) wurde in Palm Springs (Kalifornien) Opfer eines tödlichen Messerangriffs. Wie «People» berichtet, rief Xol am 10. September die Polizei und bat um Hilfe. Die Beamten fanden ihn mit mehreren Stichwunden vor und brachten ihn sofort ins Spital, so ein Polizeisprecher gegenüber dem Magazin. Doch trotz aller Bemühungen erlag Xol im Alter von nur 58 Jahren seinen schweren Verletzungen, wie der Gerichtsmediziner von Riverside County mitteilte.

Ein Tatverdächtiger wurde bereits verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Xols Familie ist am Boden zerstört.

Keine Blumen, lieber Spenden

«Wir sind untröstlich über den traurigen Verlust unseres geliebten Eduardo Xol. Als seine Familie wissen wir, dass seine Freundlichkeit das Leben von so vielen berührt hat», erklärte Xols Familie in einem Statement gegenüber «TMZ». Sie bitten darum, dass ihre Privatsphäre respektiert wird, während sie trauern. Statt Blumen wünschen sie sich Spenden an die Lupus Foundation of America in Xols Namen, «da er so viel Zeit seines Lebens im Dienste anderer verbracht hat.»

Xol feierte nicht nur als Musiker Erfolge, sondern auch als Schauspieler mit der TV-Show «Extreme Makeover: Home Edition», in der er sieben Staffeln lang mitwirkte. Zudem spielte er in Telenovelas wie «Acapulco, cuerpo y alma», «Sentimientos Ajenos» und «La Jaula de Oro» mit.