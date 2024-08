1/2 Am Sonntag, dem 25. August, ist Julián Ortega überraschend an einem Herzinfarkt gestorben.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Es sind schockierende Nachrichten, die uns am Freitagmorgen erreichen: Am Sonntag, 25. August, ist der Netflix-Star Julián Ortega (†41) überraschend verstorben. Der Schauspieler ist in einer Strandbar in der spanischen Stadt Barbate zusammengebrochen. Wie die «Daily Mail» berichtet, hätten andere Badegäste Hilfe gerufen, 30 Minuten lang versuchten Rettungskräfte Ortega zu reanimieren – vergeblich. Julián Ortega starb an einem Herzinfarkt.

Die spanische Schauspielergewerkschaft bestätigte gegenüber lokalen Medien den Tod. In einem offiziellen Statement heisst es: «Von der 'Union de Actores y Actrices' senden wir der Familie und den Freunden des Schauspielers unser aufrichtiges Beileid.»

Co-Stars trauern um den «Élite»-Star

Julián Ortega, der ursprünglich aus Madrid stammt, machte sich mit Serien wie «Élite», «Caronte» und «Nunc Et in Hora» als Schauspieler in der Fernsehwelt einen Namen. Auf Instagram sprechen Co-Stars ihre Trauer aus. Der spanische Schauspieler Fernando Tejero (57) schreibt: «Das Leben kann manchmal so grausam sein. Ich bin untröstlich, lieber Freund. Du warst ein grossartiger Schauspieler und ein noch besserer Mensch.»

Auch die spanische Fernsehmoderatorin Sílvia Marsó (61) schreibt für ihren Freund Zeilen in den sozialen Medien und bezeichnet den Netflix-Star dort als «aufrichtig, ehrlich und freundlich». Weiter schreibt sie: «Es ist einfach furchtbar. Ich kann es nicht fassen. Ich bin absolut traurig.»