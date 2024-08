1/5 Rapper Fatman Scoop ist tot.

Silja Anders Redaktorin People

Der amerikanische Rapper Fatman Scoop ist im Alter von 53 Jahren verstorben, nachdem er am Freitag während eines Auftritts einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Der Künstler, mit bürgerlichem Namen Isaac Freeman III, brach auf der Bühne im Hamden Town Center Park in Connecticut zusammen und wurde ins Spital gebracht.

Sanitäter versuchten, ihn zu retten

Schreie ertönten, als der berühmte Hype-Man auf eine Plattform geklettert war und dort sichtlich zu kämpfen hatte, bevor er aus dem Blickfeld verschwand und Sanitäter um sein Leben kämpften. Der Rapper kollabierte Sekunden nachdem er die Menge angestachelt hatte und «Let's make some noise!» rief. «Wenn du zum Feiern gekommen bist», sagte der Rapper, bevor er eine lange Pause einlegte. Dann schien er sich nach vorne zu beugen. «Mach Lärm», fügte er hinzu, seine Worte waren undeutlich. Sobald er zu Ende gesprochen hatte, brach er aus noch ungeklärten Gründen zusammen und liess das Mikrofon fallen.





Publikum muss alles mit ansehen

Im Publikum waren Schreie des Entsetzens zu hören, während die Künstlerkollegen des Rappers versuchten, die Menge zu beruhigen.

In einem anderen Clip ging ein Mitglied der Entourage des Rappers zur DJ-Station und schaltete die Musik aus, woraufhin eine unheimliche Stille über dem Veranstaltungsort lag.

Gegen 20.33 Uhr wurden die Behörden zum Tatort gerufen. Sie fuhren den Rapper auf einer Trage aus dem Veranstaltungsort und brachten ihn ins Spital.

Bürgermeisterin Lauren Garett von Hamden sagte nach dem Vorfall, dass Scoop notfallmässig versorgt werde und bat die Fans, «ihn in ihre Gedanken und Gebete einzuschliessen».

Tourmanager gab Tod bekannt

Sein Tourmanager gab am Samstag seinen Tod bekannt und sagte, er sei «sprachlos». Freemans Manager, DJ und Produzent Birch Michael, gab den Tod des Rappers «mit schwerem Herzen» in Posts in den sozialen Medien am Samstagmorgen bekannt.

«Du hast mich um die ganze Welt mitgenommen und mich auf einigen der grössten und besten Bühnen dieses Planeten mit dir auftreten lassen, die Dinge, die du mich gelehrt hast, haben mich wirklich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin», sagte Michael.

Nachrufe auf den Künstler gingen schnell ein, als die Nachricht von seinem Tod verbreitet wurde. Das Reminisce Festival in Grossbritannien, bei dem er am 7. September auftreten sollte, teilte mit, dass seine «Abwesenheit von allen schmerzlich gespürt werden wird».

«Er war nicht nur einer unserer beliebtesten Künstler, sondern auch ein geschätztes Mitglied der Reminisce-Familie», so das Festival.

Grammy-Gewinner

Der dreifache Grammy-Preisträger wagte sich in den letzten Jahren ins Podcasting und Reality-TV, unter anderem trat er 2015 in der Sendung Celebrity Big Brother: UK vs USA auf Channel 5 auf.

1971 in New York City geboren, machte er sich in den frühen 2000er Jahren durch Kollaborationen mit Mega-Stars einen Namen und war für seine tiefe, donnernde Stimme bekannt.

Der mehrfach ausgezeichnete Künstler und Produzent Fatman Scoop war für seine zahlreichen Kollaborationen bekannt, unter anderem mit Missy Elliott (53), Mariah Carey (55) und David Guetta (56).

2014 erzählte er, dass er den Spitznamen Fatman Scoop erstmals von seinem Onkel bekommen hatte, wegen seiner Liebe zu Eiscreme, obwohl Gerüchte besagten, dass Lauryn Hill ihn ihm verliehen hatte, als er 1996 als Statist im Video der Fugees zu Killing Me Softly auftrat.

Am Morgen seines Zusammenbruchs veröffentlichte Scoop das offizielle Musikvideo für seine letzte Zusammenarbeit mit Dyce Paso und ihren neuen Song «Let It Go».





