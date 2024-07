Trauer um Benji Gregory: Der ehemalige Kinderstar aus der Kultserie «Alf» ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Er wurde leblos in seinem Auto gefunden.

Der ehemalige Kinderstar Benji Gregory, bekannt aus der erfolgreichen Sitcom «Alf» der 1980er Jahre, ist im Alter von 46 Jahren gestorben. Wie seine Schwester Rebecca dem US-Portal «TMZ» bestätigte, wurde Gregory am 13. Juni leblos in seinem Auto auf einem Bankparkplatz gefunden. Die genaue Todesursache müsse laut Gerichtsmedizin noch geklärt werden. Gregory litt an Depressionen, bipolaren Störungen und Schlafproblemen, die ihn oft tagelang wach hielten.

Die Familie vermutet, dass er in seinem Auto einschlief und an den Folgen eines Hitzschlags starb, verursacht durch die hohen Temperaturen im US-Bundesstaat Arizona. Neben Gregory fand man auch seinen Hund Hans tot auf. Mit nur sieben Jahren stand Gregory erstmals als Brian Tanner für «Alf» vor der Kamera.

Karriere als Marine

Die Serie über den gestrandeten Ausserirdischen feierte 1986 in den USA Premiere und wurde in Deutschland ab 1988 ausgestrahlt. Nach vier Staffeln endete «Alf» mit einem Cliffhanger. Nach einigen kleineren Rollen beendete Gregory 2003 seine Schauspielkarriere, um der US-Marine beizutreten. 2005 wurde er ehrenvoll entlassen. Zuletzt lebte er mit seiner Frau Sarah in Arizona.

