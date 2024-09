Kurz zusammengefasst Alicia Vikander kommt zum ZFF 2024

Vikander wird mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet

Silja Anders Redaktorin People

Das Zürich Film Festival 2024 steht vor der Tür und das heisst: Vom 3. bis 13. Oktober wird in der Limmatstadt wieder der grüne Teppich ausgerollt und die Stars der Filmbranche empfangen.

Viele Stars sind bisher noch nicht bekannt. Doch weiss man schon: Richard Gere (75) wird nach Zürich kommen, ebenso Jude Law (51) und Kate Winslet (48).

In einer Medienmitteilung machte das ZFF nun eine weitere Bekanntmachung: Oscarpreisträgerin Alicia Vikander (35) kommt nach Zürich! Und nicht nur das: Die Schwedin wird auch mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet.

Oscarpreisträgerin kommt zum 20. Jubiläum

«Wir freuen uns sehr, dass Alicia Vikander zum 20-Jahr-Jubiläum ans ZFF zurückkehrt, nachdem sie uns bereits 2017 besucht hat», sagt ZFF-Direktor Christian Jungen. Er habe Vikander 2023 beim Karlovy Vary International Film Festival getroffen und den Wunsch geäussert, sie einmal wieder in Zürich begrüssen zu dürfen. Dabei habe er ihr auch erzählt, dass dieses Jahr das 20. Zürich Film Festival stattfinde. «Umso mehr freuen wir uns, dass es geklappt hat – und dass wir ihren neuen Film ‹The Assessment› als Schweizer Premiere am ZFF zeigen dürfen. Vikander ist eine vielseitige und aussergewöhnliche Charakterdarstellerin, die ihr Publikum mit ihrer unwiderstehlichen Aura in den Bann zieht – auch in ‹The Assessment›.»

Alicia Vikander ist mit Schauspiel-Kollege Michael Fassbender (47) liiert. Sie wurde bekannt für ihre Rollen in Filmen wie «Ex Machina», «The Danish Girl» oder «Tomb Raider». Doch nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin machte sie sich einen Namen.

Mit der Auszeichnung des Goldenen Auges tritt Alicia Vikander in die Fussstapfen von Stars wie Eddie Redmayne (42), Diane Kruger (48), Jake Gyllenhaal (43) oder Iris Berben (74). Vikander wird ihren neuesten Film «The Assessment» am 8. Oktober bei der Gala-Premiere persönlich in Zürich vorstellen.