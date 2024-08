Richard Gere kommt als Stargast ans Zurich Film Festival. Der Hollywood-Star präsentiert als Produzent die Weltpremiere des Schweizer Dokumentarfilms «Wisdom of Happiness». Und das in prominenter Begleitung.

Ein Hollywood-Star in der Limmatstadt: Richard Gere kommt dieses Jahr ans Zurich Film Festival.

Laszlo Schneider

Das Zurich Film Festival (ZFF) kündigt einen ganz besonderen Gast für seine Jubiläumsausgabe an: Hollywood-Star Richard Gere (74) wird persönlich bei der Weltpremiere des Schweizer Dokumentarfilms «Wisdom of Happiness» anwesend sein, bei dem er als Produzent fungiert hat. Der Film verspricht laut dem Veranstalter ein «meditatives Kinoerlebnis».

Darin spricht der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeterinnen und Tibeter, direkt zum Publikum und teilt seine zeitlose Weisheit über das universelle Streben nach innerem Frieden, Glück und Mitgefühl.

«Botschaft des Mitgefühls»

Regie führte unter anderem die Schweizerin Barbara Miller (54), die sich für eindrückliche Dokumentarfilme wie «Female Pleasures» verantwortlich zeigt. Die Filmemacherin ist begeistert, dass sie Gere, der selbst Buddhist ist, für ihr Projekt hatte gewinnen können. «In New York erhielten wir die Gelegenheit, ihm den Rohschnitt von ‹Wisdom of Happiness› zu zeigen. Er war sehr bewegt und erklärte sich spontan bereit, sich als Executive Producer für den Film zu engagieren, damit seine Botschaft des Mitgefühls und Friedens möglichst viele Menschen auf der Welt erreichen kann», erinnert sich Miller gegenüber Blick.

Es fühle sich dabei wie eine Art «private Audienz» des Dalai Lamas an: «Wir wollten, dass die Weisheiten des Dalai Lama sehr unmittelbar erfahrbar werden in unserer heutigen, unsicheren Welt des 21. Jahrhunderts.»

«Zum Nachdenken inspiriert»

Richard Gere wird wie Barbara Miller und Co-Regisseur Philip Delaquis (50) an der Gala-Premiere von hochkarätigen Gästen begleitet: Die Schwester des Dalai Lama, Jetsun Pema (80) und der Premierminister von Tibet im Exil, Sikyong Penpa Tsering (57), kommen ebenfalls nach Zürich.

Bereits 2012 ehrte das ZFF Gere für sein Lebenswerk. ZFF-Direktor Christian Jungen (51) ist von dessen neuem Dokumentarfilm ebenso begeistert wie von Geres schauspielerischem Können, wie er in einer Medienmitteilung erklärt: «Mit ‹Wisdom of Happiness› stellt Gere einen Dokumentarfilm vor, in dem der Dalai Lama für mehr Mitgefühl im menschlichen Umgang miteinander plädiert. Es ist ein Werk, das uns tief berührt und zum Nachdenken inspiriert hat.»

«Einfluss auf die Zukunft»

Auch der Hollywood-Star, der am Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, freut sich über die Weltpremiere: «Dies ist ein kleiner Film, der grossen Einfluss auf die Zukunft haben kann. Wir freuen uns sehr, dass der Film seine Reise in ein langes, wirkungsvolles Leben am ZFF antritt.»

«The Wisdom of Happiness» kommt regulär am 5. Dezember ins Kino.