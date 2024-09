Das Zurich Film Festival eröffnet am 3. Oktober mit dem spannenden Politthriller «The Order» von Justin Kurzel, in dem Jude Law einen FBI-Agenten verkörpert.

Das Zurich Film Festival (ZFF) (3. bis 13. Oktober) startet seine Jubiläumsausgabe mit einem Paukenschlag: Jude Law (51) eröffnet das Kinofest – und stellt zugleich seinen neusten Film «The Order» vor. Der Hollywoodstar brilliert darin als FBI-Agent, der in den 1980er-Jahren eine rechtsextreme Terrorzelle zerschlägt. Für seine herausragende Leistung in «The Order» und seine aussergewöhnliche Karriere erhält Law das Goldene Auge. Begleitet wird der Brite von Regisseur Justin Kurzel (50).

Jude Law etablierte sich vor allem in den 1990er- und 2000er-Jahren als einer der wandlungsfähigsten Schauspieler seiner Generation. Der 51-Jährige arbeitete bereits mit Regielegenden wie Steven Spielberg (77), Martin Scorsese (81) oder Wes Anderson (55) und hat mit seinen charakterstarken Rollen in Filmen wie «The Talented Mr. Ripley» (1999), «Cold Mountain» (2003), «The Holiday» (2006) oder «Sherlock Holmes» (2009) Filmklassiker mitgeprägt. Zahlreiche Preise – darunter zwei Oscar-Nominierungen und ein britischer BAFTA-Award, zieren seine Vita.

«Es ist ein Privileg»

Das ZFF in Person von Direktor Christian Jungen (51) zeigt sich hocherfreut über den prominenten Besuch: «Jude Law ist ein absoluter Traumgast. Er trägt ‹The Order› mit seinem Charisma von A bis Z und ist auch Produzent. Der Film ist mit seiner Thematik brandaktuell.» Er sei «der perfekte Auftakt zu einer glamourösen und substanziellen Jubiläumsausgabe.»

Auch der Star des Abends blickt voller Vorfreude auf den 3. Oktober: «Ich danke dem Zurich Film Festival, für die Einladung, unseren Film ‹The Order› als Eröffnungsfilm des Festivals zu zeigen. Es ist ein Privileg, gemeinsam mit Justin Kurzel diese Geschichte zu präsentieren, deren Bedeutung für sich selbst spricht. Ich bin unglaublich stolz auf den Film und das gesamte Team; den Golden Eye Award des Festivals zu erhalten, ist eine Ehre», so Law. Der australische Regisseur Kurzel, bekannt für seine Verfilmung des Shakespeare-Stücks «Macbeth», ergänzt: «Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ‹The Order› ein so prestigeträchtiges Festival eröffnet. Es ist eine grosse Ehre.»

An der Eröffnungsfeier und der Preisverleihung für Jude Law am 3. Oktober werden nicht nur der Hollywoodstar selbst, sondern auch die Vorsteherin des Eidgenössischen Departements des Inneren, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (60), und die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (64) teilnehmen. An anderen Abenden erwartet das Festival überdies Hollywood-Grössen wie Kate Winslet (48) oder Richard Gere (75).