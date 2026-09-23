Ausverkauf bei Matthias Reim: Der Sänger macht Schluss mit dem maximalistischen Lebensstil. Erst vor kurzem hat er sich von seinem Boot getrennt, jetzt folgen weitere Luxusgegenstände – und sogar seine Villa steht zum Verkauf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Matthias Reim verkauft Villa und 12 Motorräder wegen neuem Lebensstil

Sein Motorradverkauf bringt rund 50'000 Euro, Grund ist Zeitmangel

Villa für 2,25 Millionen Euro, Familie lebt jetzt auf 280 Quadratmeter

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich trenne mich gerade von meinen zwölf Motorrädern. Natürlich weint mein Herz dabei ein bisschen, aber ich komme einfach nicht zum Fahren, da ich in diesem Jahr und auch im nächsten Sommer ununterbrochen auf Tournee sein werde», erklärt Matthias Reim (68) gegenüber «Bild».

«Deshalb glaube ich, dass sie bei anderen Besitzern mittlerweile besser aufgehoben sind als bei mir. Für Männerspielzeug habe ich im Moment zu wenig Zeit», so der Sänger.

«Muss aufpassen, dass ich mir nichts breche»

Laut «Bild» belaufe sich der Wert von Reims zwölf Töffs auf rund 50'000 Euro; Geldnot sei aber nicht der Grund für den Verkauf.

Von zwei seiner total 14 Maschinen mag er sich aber nicht trennen: eine Royal Enfield Goan Classic und eine Brixton Cromwell 1200 mit 100 PS. «Die Royal Enfield entspricht meiner momentanen Mentalität», sagt Reim. «Ich fahre gern gemächlich durch meinen Wohnort und mache nur noch selten grosse Touren. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich mir nichts breche, um fit für meine Konzerte zu sein.»

«Alles viel zu gross!»

Auch von seinem Bodensee-Boot hat sich der «Verdammt, ich lieb' dich»-Sänger kürzlich verabschiedet. «Ich hänge nicht so an solchen Sachen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Grund: In den vergangenen zwei Jahren sei das Boot praktisch nur am Liegeplatz geblieben.

Der eine oder andere Fan dürfte schon Ausschau danach halten, ob er eines der Töffs oder vielleicht sogar das Boot ergattern kann. Oder doch gleich seine Luxusimmobilie am Bodensee?

Denn auch Reims Villa soll auf den Markt kommen. Für schlappe 2,25 Millionen Euro kann man das Traumhaus erwerben. Reim, seine Ehefrau Christin Stark (36) und Tochter Zoe (4) seien bereits in ein kleineres Haus umgezogen.

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«Wir haben uns von 600 Quadratmetern auf 280 verkleinert. Dafür habe ich jetzt Seeblick. Ich hatte vorher 13 Zimmer mit Sauna, zwei Schwimmbädern und Fitnesscenter. Alles viel zu gross! Jetzt haben wir es viel kuscheliger.»