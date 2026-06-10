Sharon Stone musste sich Anfang der 2000er-Jahre einer Brust-OP unterziehen, die zum Ende ihrer Ehe führte. Ihr Ex-Mann soll den Eingriff «lächerlich» gefunden haben. Die Ärzte hätten ihn scharf zurechtgewiesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sharon Stone spricht über Eheende nach Tumordiagnose und Ehekrach 2000er-Jahre

Ex-Mann nannte geplante Mastektomie «lächerlich», reagierte wütend statt unterstützend

Tumoren waren gutartig, OP führte zu unerlaubter Brustvergrösserung um eine Körbchengrösse

Fynn Müller People-Redaktor

Sharon Stone (68) spricht in einem Podcast über das Ende ihrer Ehe mit dem Journalisten Phil Bronstein (75). Die beiden waren zwischen 1998 und 2004 verheiratet. Wie die Schauspielerin jetzt enthüllt, zerbrach ihre Liebe nach einer erschütternden Reaktion ihres Ex-Mannes.

Anfang der 2000er-Jahre wurden bei Stone zwei Tumore in ihrer Brust entdeckt. «Einer war grösser als meine gesamte linke Brust», so Stone. Die Ärzte empfehlen ihr eine beidseitige Mastektomie, also eine Entfernung der Brüste. Die Entscheidung für die Operation führte zu einem heftigen Streit mit ihrem damaligen Ehemann.

Ex fand Brust-Entfernung «lächerlich»

Stone erzählt: «Mein Mann sagte: ‹Das ist lächerlich.›» Statt um ihre Gesundheit besorgt zu sein, habe er wütend reagiert – wegen des möglichen Verlusts ihrer Brüste. Der behandelnde Arzt griff daraufhin ein und wies ihn direkt zurecht: «Wenn ich mehr Patientinnen wie sie hätte, würden heute mehr Frauen am Leben sein.»

Auch wenn die Schauspielerin Phil Bronstein nicht namentlich nennt, scheint klar zu sein, dass es bei den Schilderungen um ihn geht. Stone sagt: «Das war das Ende der Ehe. Er war dann fertig mit mir. Es war vorbei.» Die Mastektomie wurde schliesslich nicht durchgeführt, da sich die Tumore als gutartig herausstellten.

Chirurg vergrösserte ihre Brüste ohne Einwilligung

Eine OP gab es trotzdem – und die Tortur für Stone war noch nicht vorbei. Wie sie in ihren 2021 veröffentlichten Memoiren «The Beauty of Living Twice» enthüllte, vergrösserte der Chirurg, der die Tumore entfernte, beim Eingriff ohne ihr Wissen ihre Brüste. «Als die Verbände abgenommen wurden, stellte ich fest, dass meine Brüste eine volle Körbchengrösse grösser waren – er hatte gesagt, sie würden «besser zu meiner Hüftgrösse passen», schrieb sie.