Der Wiener Opernball hat der österreichischen Hauptstadt wieder Glanz und Glamour verliehen. Stargast Sharon Stone erlebte einen emotionalen Ausnahmezustand – und stürmte aus dem Saal.

Darum gehts Der 68. Wiener Opernball fand am Donnerstag in der Staatsoper statt

Sharon Stone und Fran Drescher sorgten für Hollywoodglamour in den Logen

Rund 5000 Gäste, darunter Lady Dianas Nichten und Leni Klum, erschienen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer Redaktorin People

Beim 68. Wiener Opernball hat sich am Donnerstagabend die internationale High-Society wieder in der Staatsoper versammelt. Sharon Stone (67) war als Karl Guschlbauers (63) Stargast geladen.

Stone begeisterte in einem Look von Valentino, bestehend aus einem schwarzen Oberteil und einem goldenen Rock mit Stilelementen, die von der Malerei des Künstlers Gustav Klimt inspiriert sind. Alles hätte so perfekt sein können – dann der Schockmoment: Sharon Stone erlitt Berichten zufolge eine Panikattacke und rannte überstürzt aus dem Saal. Im Hotel Sacher habe man die 67‑Jährige schliesslich beruhigen können. Mit etwas Champagner soll es Guschlbauer gelungen sein, seinen Ehrengast zu beruhigen. Wenig später sass sie wieder zufrieden auf ihrem Platz in der Loge.

Zuvor war Stone in einem ORF-Interview bereits in Tränen ausgebrochen, wie unter anderem die «Kronen Zeitung» berichtet. Der Zusammenhalt in Österreich habe sie «überwältigt», die Kultur in der Staatsoper habe ihr «den Atem geraubt». Sie sei «stolz» und «eigenartig bewegt» gewesen, sagte sie.

Hollywood-Glanz in Wien

«Nanny»-Star Fran Drescher machte es sich in der berühmten Lugner-Loge gemütlich. Auf dem roten Teppich glänzte sie in einem schwarzen Ensemble im maskulinen Anzug-Look von Dolce & Gabbana. Dazu trug sie auffälligen Perlen- und Silberschmuck. Zusammen mit Sharon Stone brachte sie Hollywood-Glanz in die österreichische Hauptstadt.

Die beiden waren bei weitem nicht die einzige Prominenz bei der prestigeträchtigen Veranstaltung. Unter den 5000 Gästen tummelten sich einige Stars und Sternchen. Simone Thomalla (60) traf auf dem Opernball etwa auf Lady Dianas Nichten Amelia und Eliza Spencer (beide 34). Die Töchter der «Geissens», Shania (21) und Davina (22), waren ebenfalls geladen. Heidi-Klum-Tochter Leni (21) durfte in der Swarovski-Loge sitzen. Und auch Oliver Pocher (47) und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) mischten sich unter die Ballgäste.

Zu den jüngsten Gästen dürfte Johannes «JJ» Piech (24) gehören. Als österreichischer Gewinner des letzten Eurovision Song Contests durfte er natürlich nicht fehlen und war auch zum Glamour-Event geladen.