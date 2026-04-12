Das macht Schauspielerin Daryl Hannah heute

Als Meerjungfrau spülte es die Schauspielerin einst in die Promi-Welt. Inzwischen ist sie ein grosser Fisch in der Umweltaktivisten-Szene.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Daryl Hannah sorgt mit Umweltprotesten für Schlagzeilen, mehrmals verhaftet

Prothese am linken Zeigefinger seit Unfall, Asperger-Syndrom diagnostiziert

Ehemann Neil Young, Hochzeit 2018, beschreibt Liebe als «grossen Segen» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Leo Lüthy, GlücksPost

Wenn sich jemand mit Protesten und Demos auskennt, dann ist es Daryl Hannah (65). Die Schauspielerin und Regisseurin wurde bislang über ein halbes Dutzend Mal verhaftet, weil sie für Umweltbelange protestiert hat. «Meine ganze Aufmerksamkeit gilt der Umwelt, deren potenzielle Zerstörung wir jeden Tag erleben können», sagt sie. Und: «Es ist alles so schlimm. Auch in der Politik. Ich schaue kaum noch TV, weil es für meine Gesundheit definitiv besser ist.»

Erstmals weltweit Aufmerksamkeit auf sich zog die Schauspielerin mit dem heutigen Kultfilm «Blade Runner». Der endgültige Durchbruch gelang ihr mit der Darstellung einer Meerjungfrau in «Splash – Eine Jungfrau am Haken». Die junge Daryl Hannah mit der wallenden, blonden Mähne und Modelmassen wurde zu einer der populärsten und gefeiertsten Darstellerinnen der 80er-Jahre. Einst wurde bei der Tochter eines Schiffbauers Autismus vermutet.

Prothese am linken Zeigefinger

Ausserdem hat sie seit einem Unfall als Dreijährige eine Prothese am linken Zeigefinger, die sie aber nur zeitweise trägt. Jüngst hat sie erzählt, dass sie unter einer leichten Form des Asperger-Syndroms leide. Als Kind habe sie häufig ihren Oberkörper vor und zurück geschaukelt, um sich in unangenehmen Situationen zu beruhigen. Heute habe die Erkrankung aber kaum noch Auswirkungen auf ihr Leben.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

In der Liebe war Daryl Hannah lange eine «Suchende», wie sie es heute nennt. Ihre Ex-Partner sind alle nicht ganz unbekannt: John F. Kennedy Jr. (1960–1999), Michael Douglas (81), Robert Redford (1936–2025), Val Kilmer (1959–2025) und Jackson Browne (77). Doch 2014 scheint sie den Richtigen gefunden zu haben. Der Mann an ihrer Seite ist der Alt-Rocker Neil Young (80), den sie 2018 sogar geheiratet hat. Sie dokumentiert in Dok-Filmen dessen Welttourneen und sagt heute: «Unsere Liebe ist ein grosser Segen.»