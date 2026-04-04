Die Popsängerin galt als Madonna von Europa. In der Liebe hatte sie wenig Erfolg, gesundheitlich kämpfte sie gegen Brustkrebs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandra wurde 1985 mit «Maria Magdalena» weltberühmt

Nach Brustkrebs-Diagnose gilt sie als geheilt

Auftritt am 18. Juli in Hamburg, weiterhin grosse Fanbase seit 40 Jahren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Markus Reich, GlücksPost

Der Song «Maria Magdalena» machte die deutsche Sängerin 1985 weltberühmt: Er wurde in über 20 Ländern zur Nummer eins. Weitere Erfolge feierte Sandra (63) mit «In the Heat of the Night» und «Everlasting Love». «Es war unfassbar, als die Songs in den Charts immer weiter nach oben kletterten», erinnert sie sich. Sie habe sogar Elton John überholt. Es sei eine irre Zeit gewesen. Plötzlich sei sie reich gewesen. «Ich shoppte bis zum Gehtnichtmehr. Ich liebe die Mode von Jean Paul Gaultier, besonders seine Jacketts. Was ich an Geld für Klamotten ausgab, das ist Wahnsinn!»

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war Sandra 23 und wurde als «Europas Madonna» gefeiert. Vor der Solokarriere war sie Leadsängerin des Frauentrios Arabesque. «Wir waren vor allem in Japan populär.» Sie verkauften dort Millionen Alben und traten vor 40'000 Menschen auf.

Krebserkrankung überwunden

2017 erhielt Sandra die Schockdiagnose Brustkrebs. Heute gilt sie jedoch als geheilt. «Der Glaube an mich selbst hat mir am meisten geholfen», sagt sie. Ihre Botschaft an Betroffene: «Immer positiv denken. Niemals vom Schlimmsten ausgehen, sondern an sich selbst glauben.»

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Trotz allem hat sie ihre Energie aus der Jugendzeit nie verloren. «Ich fühle mich immer noch sehr verbunden mit meinem jüngeren Ich. Ich habe denselben Elan und Ehrgeiz wie früher. Auf der Bühne zu stehen, macht mir nach wie vor riesigen Spass, und das wird auch so bleiben, solange meine Fans mich sehen wollen und ich mich dort glücklich fühle.»

Weiterhin auf der Bühne

Und Fans hat sie immer noch viele. So wird sie am 18. Juli beim riesigen Open Air «Die 80er live» im Hamburger Volksparkstadion auftreten. Neben ihr treten dort Boy George (64) und die Band Alphaville sowie viele weitere Stars auf. «Ich freue mich sehr darauf und auf die Menschen, die seit 40 Jahren an meiner Seite stehen und inzwischen ihre Kinder mitbringen. Diese Verbindung über Generationen hinweg rührt mich sehr», sagt Sandra, die seit über 30 Jahren auf Ibiza lebt.

Und wie steht es um die Liebe? Dauerhaftes Glück hat sie nie gefunden. Mit ihrem ersten Ehemann, dem Musikproduzenten Michael Cretu (68), hat sie erwachsene Zwillingssöhne. Die Sängerin heiratete im Frühjahr 2009 Olaf Menges (58), den sie Ende 2007 auf Ibiza kennengelernt hatte, ganz romantisch auf den Seychellen, 2014 kam es zur freundschaftlichen Trennung. Heute gilt Sandra als single.