Monica Bellucci zählt zu den allerschönsten Frauen der Welt und ist noch immer heiss begehrt. Nur mit der Liebe wills nicht so recht klappen.

Ihre Mutter glaubte früh, eine Schönheitskönigin geboren zu haben

Leo Lüthy, GlücksPost

Mit ihrem Aussehen sorgte sie schon immer für Aufmerksamkeit. Das habe in ihrem Leben vieles erleichtert, erklärte Monica Bellucci (61) einst in einem Interview. Das Ergebnis: Bilder von ihr schmückten mehr als 60 Magazin-Titel, zudem landete sie einen Kino-Hit nach dem anderen.

Tja: Viele gute Dinge kommen bekanntlich aus Italien: Pizza, Pasta, Ferrari, Maserati – und Monica Bellucci. Wie kaum eine andere Schauspielerin zeigt sie, dass sich Sinnlichkeit und Attraktivität bestens mit Intelligenz vertragen. Ihre Mama Brunella glaubt jedenfalls schon früh, eine wahre Schönheitskönigin in die Welt gesetzt zu haben. «Mein Mann und ich hatten Glück, dass wir nie ein zweites Kind bekamen. Es wäre wahrscheinlich eifersüchtig auf Monica gewesen», sagte die stolze Mutter über ihren Nachwuchs.

Noch immer eine der attraktivsten Frauen der Welt

Mittlerweile hat Monica Bellucci sechs Jahrzehnte hinter sich gelassen – und ist noch immer in vielen Auflistungen der attraktivsten Frauen der Welt. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich selbstbewusst mit ihrer Figur von der «Konkurrenz» absetzt. Bellucci versteckt ihre Kurven nicht, und den Spass am Essen lässt sie sich auch nicht nehmen: «Mit guten Freunden gut zu essen, ist eine echte Freude», sagt sie.

Es ist aber nicht nur ihre zeitlose mediterrane Schönheit, die Monica Bellucci so auffällig macht, sondern auch die Beiläufigkeit, mit der sie damit umgeht.

Pech in der Liebe

Bis 2013 schien in ihrem Leben vieles perfekt, dann kam jedoch die Trennung von ihrem Mann, Schauspieler Vincent Cassel (59), dem Vater ihrer beiden Töchter Deva (21) und Leonie (15). Doch lange bleibt eine Frau wie Monica Bellucci natürlich nicht single. Nach ihrer Scheidung war sie zwei Jahre lang mit dem französischen Bildhauer Nicolas Lefebvre (43) liiert, ehe ein weiterer prominenter Mann in ihr Leben trat: Kultregisseur Tim Burton (67).

Mit ihm teilte Bellucci nicht nur Privates, sondern auch ein berufliches Projekt: «Beetlejuice 2». «Es ist eine dieser Begegnungen, die es nur selten im Leben gibt», sagte sie vor Monaten noch. Aber inzwischen ist auch diese Amore Tempi passati! Monica und die Männer: ein schwieriges Unterfangen.