Country-Ikone Dolly Parton kommt ganz nach ihrem Vater und ist Frühaufsteherin. Auch mit ihren 79 Jahren steht sie noch mitten in der Dunkelheit auf. Konkurrenz macht ihr dabei Mark Wahlberg.

1/5 Bei Dolly Parton klingelt der Wecker um 3 Uhr. Sie mag die Zeit, in der alles ruhig ist. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Dolly Parton steht täglich um 3 Uhr auf für spirituelle Arbeit

Im März verlor sie ihren Ehemann, mit dem sie 58 Jahre verheiratet war

Mark Wahlberg hat strikten Zeitplan mit frühem Schlafengehen und Aufstehen

Saskia Schär Redaktorin People

Country-Ikone Dolly Parton ist 79 Jahre alt und steht täglich um 3 Uhr früh auf. Das hat allerdings nicht mit seniler Bettflucht zu tun. «Dann mache ich all meine spirituelle Arbeit, meine Gebete und meine Träume, meine Gedanken, wenn alle Energien der Welt irgendwie abgeklungen sind», erklärt die «Jolene»-Interpretin gegenüber dem «People»-Magazin.

Das Frühaufstehen kommt bei der 152 Zentimetern kleinen Sängerin nicht von ungefähr. «Ich bin wie mein Vater. Und je älter man wird, desto früher wacht man auf, das habe ich auch bemerkt.» Auch wolle sie nichts verpassen. «Deshalb brauche ich nicht viel Schlaf, ich gehöre einfach zu den Menschen, die das nicht brauchen.» Sie handhabe dies seit Jahren so, «ich glaube nicht, dass sich daran etwas ändern wird. Ich bin eine Frühaufsteherin».

Zwei Fitness-Trainings am Tag für Mark Wahlberg

Wann Parton, die im März nach 58 Ehejahren den Verlust ihres Mannes Carl Dean (†82) verkraften musste, ins Bett geht, ist leider nicht bekannt. Anders sieht dies bei Schauspieler Mark Wahlberg (54) aus, der einen sehr strikten Zeitplan verfolgt. Gemäss diesem ist es bereits um 19.30 Uhr Zeit zum Schlafen ist. Dafür steht er dann um 2.30 Uhr auf, betet und frühstückt, damit er um 3.40 Uhr mit seinem ersten Fitnesstraining des Tages loslegen kann. Richtig gelesen, sein erstes. Denn er stärkt seine Muskeln noch einmal, dies jeweils ab 16 Uhr – allerdings nur an vier von sieben Wochentagen, wie seinem inzwischen weltberühmten Zeitplan zu entnehmen ist.

Mittlerweile hat Wahlberg seinen Zeitplan aber doch etwas angepasst, denn: «Es gibt keinen Grund, warum irgendjemand, geschweige denn jemand, der 52 Jahre alt ist, sieben Tage in der Woche trainieren muss und das zweimal täglich.» Diese Einsicht zeigte er vor zwei Jahren einem Interview mit «Fox News Digital».